AGRICULTURA
Els ajuts pels incendis d’estiu es tramitaran d’ofici
El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, acompanyat pel president d’Asaja a la demarcació, Pere Roqué, es van reunir ahir amb una vintena de pagesos i ramaders a Ponts per traslladar-los les últimes novetats dels ajuts directes per valor de 27 milions que el Govern central va aprovar per compensar les pèrdues ocasionades per l’incendi de l’1 de juliol a la Segarra, la Noguera i l’Urgell.
En aquesta trobada, Crespín els va confirmar que “la gestió i la concessió dels ajuts es portarà a terme d’ofici per part del ministeri d’Agricultura, de manera que els productors afectats no hauran de fer cap tràmit”.
Els ajuts, que es preveuen que es paguin abans d’acabar l’any, beneficiaran uns 4.000 agricultors i ramaders de 224 municipis de diverses comunitats, entre aquestes Torrefeta i Florejacs, Agramunt, Puigverd d’Agramunt, Cabanabona, Oliola i Vilanova de l’Aguda. L’ajuda serà un vint per cent dels ingressos agraris, amb un mínim de 1.500 euros i un màxim de 10.000 euros.