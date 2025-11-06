LABORAL
Moncloa planteja un acord salarial als funcionaris
Fins al 2028, amb part fixa i variable per no perdre poder adquisitiu. Sindicats demanen una pujada diferenciada el 2025
El Govern central va traslladar ahir als sindicats la seua intenció d’establir un marc pluriennal (2026-2028) amb increments salarials vinculats a un component fix i un altre de variable perquè els empleats públics “no perdin poder adquisitiu”, encara que no es van concretar xifres. En la primera reunió amb CCOO, UGT i CSIF tampoc es va posar sobre la taula com es pensa resoldre la pujada per a aquest 2025, en el qual els sous dels 3,5 milions d’empleats públics, entre ells prop de dos mil lleidatans, continuen congelats. Els sindicats reclamen que hi hagi una pujada salarial diferenciada i amb caràcter retroactiu des del gener. “No estem disposats que sigui un any de congelació o pujada zero”, va incidir la secretària general d’UGT Serveis Públics, Isabel Araque. La negociació, en la qual també es reclamen mesures per a millores en les condicions dels funcionaris en àmbits com el teletreball, el reforç de les plantilles, la millora de les condicions de la jubilació parcial i anticipada o una jornada setmana de 35 hores, arriba després que la setmana passada es duguessin a terme protestes a totes les províncies, inclosa Lleida, i s’amenacés amb una vaga.
Així ho va explicar ahir la secretària de Salut Laboral d’UGT, Patricia Ruiz, al final d’una reunió entre el ministeri de Treball, la patronal i sindicats per abordar aquesta ampliació, així com la creació de dos nous permisos per a les cures pal·liatives i l’eutanàsia. Per aquest motiu, encara que UGT està obert a treballar per a l’acord tripartit, també aposta per què el Govern central legisli i avanci.
Sobre els permisos per a cures pal·liatives, Treball s’hauria obert a estudiar que una part del cost el cobreixin les arques públiques.
La patronal es nega a ampliar a 10 dies el permís per defunció
� La CEOE va rebutjar ahir l’ampliació del permís de defunció des dels dos dies actuals (quatre en cas de desplaçament) fins a deu dies hàbils perquè té un cost inassumible per a les empreses.