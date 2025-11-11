HABITATGE
La hipoteca mitjana puja un 42% a Lleida en deu anys
Passa de 83.100 euros l’agost del 2015 a 118.100 el mateix mes d’aquest any. El preu del metre quadrat augmenta un 50%
L’import mitjà d’una hipoteca per a la compra d’habitatge a la província de Lleida ha passat en una dècada, entre l’agost del 2015 i el mateix mes d’aquest any, de poc més de 83.100 euros a prop de 118.100, una pujada superior al 42%, segons reflecteixen les últimes dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) referents a l’agost, últim mes del qual hi ha registres. Aquesta pujada mitjana es queda lleugerament per sota de l’encariment del preu de l’habitatge en aquella dècada, període en què el metre quadrat ha passat de vora mil a 1.500 euros, la qual cosa suposa una diferència propera al 50%, segons les dades estadístiques del portal immobiliari Idealista.
La pujada hipotecària registrada a Lleida es queda per sota de la registrada en el conjunt de Catalunya, que va ser del 53% i també de la constatada a nivell estatal, que va ser del 63%. Catalunya, tanmateix, no és dels territoris on més han pujat els imports dels préstecs. Aquesta llista l’encapçalen la Comunitat de Madrid, on l’import mitjà de les hipoteques pràcticament s’ha duplicat, al passar de 141.847 a 276.158 euros, si bé aquest increment, del 95%, és la meitat del que ha pujat el preu del metre quadrat a la regió, on ha passat de 1.557 a 4.384 euros. En segon lloc se situa Andalusia, on la pujada ha estat del 77%, després de passar la hipoteca mitjana de 89.042 a 157.647 euros en els últims deu anys, per a un mercat immobiliari en el qual el metre quadrat s’ha encarit un 59 per cent.
Aquest encariment s’explica per diversos factors, segons destaquen els experts, un dels quals és el desequilibri estructural entre oferta i demanda, amb un estoc d’habitatge per sota de les necessitats del mercat. D’altra banda, els tipus d’interès encara relativament baixos (l’agost d’aquest any el tipus mitjà va ser del 2,89%) han impulsat la firma d’hipoteques malgrat l’import més gran. I és que davant dels disparats preus dels lloguers, moltes persones prefereixen optar per la compra.