DISTRIBUCIÓ
Mercadona duplica les compres de figues a Lleida i Tarragona
Mercadona ha comprat 800 tones de figues a Catalunya, procedents de la província de Lleida i les Terres de l’Ebre per a la campanya d’aquest any, en el marc de la seua aposta per la fruita i verdura de proximitat. Això suposa doblar el volum de compres respecte a l’any passat. Des de l’inici de la collita, que va arrancar al setembre i s’allargarà fins a mitjans d’aquest mes de novembre, la companyia ha comercialitzat figues provinents dels municipis lleidatans d’Alguaire, Almenar, Torregrossa i Soses, gràcies als acords que manté amb Fig Fruits, ubicada a Alguaire, i La Coma Fruits, de Soses. La cadena valenciana va subratllar que la compra de figues se suma “a l’aposta per altres productes d’origen local”, com la fruita de llavor i la de pinyol (pomes, peres, préssecs i nectarines, principalment). Durant l’any passat, Mercadona va comprar 39,1 milions de quilos d’aquestes fruites a empreses lleidatanes, com Catafruit, Nufresco o Apetit Fruits, i també de Girona, com Fructícola Empordà.