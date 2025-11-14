La inflació cau cinc dècimes a l'octubre a la província de Lleida i se situa en el 2,4%
S'encareix l'electricitat i l'aigua, mentre que la roba i el calçat són lleugerament més barats que fa un any
La variació anual de l'IPC a les comarques de Lleida ha trencat la tendència creixent que encadenava des del maig i durant l'octubre ha caigut cinc dècimes, fins a situar-se en el 2,4%. Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), els preus que engloben habitatge, aigua, electricitat i altres combustibles són els que més s'han encarit en comparació de fa un any, fins a un 7,5%. En aquest grup destaca el preu de la llum i el gas, que s'han encarit un 11,1% i el dels subministraments d'aigua, amb un 9,1%. Per contra, els preus de la roba i el calçat són un 1,2% més baixos que fa un any. Pel que fa a l'indicador mensual, respecte al setembre els preus han pujat quatre dècimes.
A l'octubre destaca el repunt dels preus de la roba i del calçat, que han estat un 3% més als que a l'agost, i dels aliments i begudes no alcohòliques, que han pujat un 1,3%.
En el conjunt de Catalunya, la inflació s'ha mantingut a l'octubre en el 2,6%. És la segona variació interanual més elevada de l'últim any i se situa lleugerament per sota de la mitjana estatal (3,1%).