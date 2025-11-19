EMPRESES
Les ampliacions de capital cauen un 11,1% fins a l’octubre
Malgrat augmentar les operacions fins a les 278, segons Experian. A l’Estat l’import descendeix tan sols un 2 per cent
L’import de les ampliacions de capital registrades fins a l’octubre a Lleida va assolir els 80,5 milions d’euros, un 11,1% menys respecte al mateix període del 2024, segons dades del Centre d’Estudis Econòmics d’Experian. Si es compara només el mes d’octubre d’aquest any amb el desè mes del 2024, amb un import de 10,3 milions d’euros, suposa un augment del 5,45%.
D’altra banda, el nombre d’ampliacions de capital en els deu primers mesos de l’any va créixer un 7,19 per cent, fins a les 278.
A l’Estat, l’import de les ampliacions de capital registrades fins a l’octubre va assolir els 18.543 milions d’euros, la qual cosa representa un descens del 2% respecte al 2024. Quant a sectors, activitats financeres i assegurances és el que més capital amplia, amb 4.754 milions d’euros, seguit d’activitats immobiliàries, amb 3.483 milions, i en tercer lloc se situa construcció, amb 2.289 milions.
No obstant, Experian destaca que el nombre de moviments d’ampliacions de capital, des de començament d’any, ascendeix a 25.908 operacions, un 0,9% més.
Per territoris, Madrid encapçala el capital ampliat, amb 7.775 milions, seguida de Catalunya (3.139 milions) i Andalusia (1.500 milions), i en moviments Madrid registra 7.063 operacions (+2,9%); Catalunya, 5.492 (-2,7%); i Andalusia, 3.414 (+3%).