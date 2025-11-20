LABORAL
El Govern central ofereix una pujada salarial del 10% als funcionaris
De forma acumulada per al període 2025-2028. Els sindicats rebutgen aquesta proposta i Funció Pública els convoca avui a una nova reunió
El ministeri de Funció Pública va oferir ahir a CCOO, UGT i CSIF una pujada fixa del 10% per als empleats públics en el període 2025-2028, segons van explicar fonts sindicals, que van precisar que aquest percentatge es repartiria en els quatre anys, sense que pugui superar el 4% per als exercicis 2025 i 2026 per no sobrepassar el sostre de despesa.
D’aquesta manera, la pujada del 6% restant hauria d’aplicar-se als exercicis 2027 i 2028, encara que, segons fonts de CSIF, el Govern central va proposar que l’increment sigui més alt el 2027 atesa l’evolució estimada dels preus.
No obstant, CCOO, UGT i CSIF van mostrar el seu rebuig a aquesta proposta, al considerar-la insuficient. Arran de l’oposició sindical, el ministeri de Funció Pública ha convocat els sindicats a un nou encontre per avui dijous al migdia.
Per la seua part, CSIF entén que aquesta primera oferta del Govern central “no cobriria” la pujada dels preus, atès que fins a l’octubre d’aquest any la inflació interanual era del 3,1%.
Per la seua part, des de CCOO van qualificar del “tot inacceptable” la proposada del Govern de l’Estat perquè entenen que suposa un “insult” per als empleats públics. Aquest sindicat va afirmar que només acceptarà una proposta salarial que impliqui la recuperació del poder adquisitiu i va amenaçar de reprendre la convocatòria d’una vaga general al desembre “si no hi ha una proposta econòmica justa”.
Per la seua part, la secretària general d’UGT Serveis Públics, Isabel Araque, va indicar que el percentatge ofert pel Govern central “complica la negociació” i va avisar que per al sindicat l’acord pluriennal ha “de garantir el poder adquisitiu”.
“No estem per perdre oportunitats ni per perdre diners”, va advertir.
L’últim acord salarial entre el Govern central i els sindicats va estar vigent entre 2022-2024 i contemplava pujades retributives amb una part fixa i variable.
Aquest pacte va permetre elevar els sous dels funcionaris en aquest període entorn d’un 10% (quan es va firmar, la tardor del 2022, la inflació estava llavors en un 10%), la qual cosa va implicar una despesa propera als 13.000 milions d’euros.