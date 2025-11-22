AGRICULTURA
Els pagesos surten de nou al carrer per defensar la PAC
Davant de les retallades pressupostàries del 20% al 30% que preveu Brussel·les. El 18 de desembre a la capital comunitària
La Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA) va avançar ahir que, juntament amb la resta d’organitzacions agràries de la UE, organitzarà el 18 de desembre una “gran protesta” a Brussel·les per exigir un “canvi radical” en els pressupostos europeus destinats al camp, segons va informar en un comunicat.
En concret, l’organització agrària preveu que se citin a Brussel·les prop de 10.000 agricultors i ramaders de tot Europa que mostraran el seu rebuig a la proposta de Marc Financer Pluriennal 2028-2034 i a la reforma de la Política Agrària Comuna (PAC), que ha causat una “gran decepció i descontentament” en el sector.
El sector primari estatal defensa que Europa necessita “polítiques fortes i comunes”, amb un pressupost creixent, que permetin al sector afrontar els reptes de futur, que passen per alimentar la població en un context d’emergència climàtica i d’incertesa geopolítica, però les propostes pressupostàries i polítiques de la Comissió Europea, presidida per Ursula Von Der Leyen, “no permetran afrontar aquests reptes”.
La protesta està convocada pel COPA-Cogeca, organització de la qual forma part UPA, que aportarà una delegació representativa dels diferents territoris i sectors de l’agricultura i la ramaderia espanyola, encapçalada pel seu secretari general, Cristóbal Cano.
Canvi radical
UPA reclama a la Comissió Europea un “canvi radical” en la seua proposta, amb un increment de les partides per a la PAC i un manteniment del seu caràcter comú.
En l’actual proposta, el pressupost per a la PAC es reduiria entre un 20% i un 30%, passant de 386.000 a 300.000 milions d’euros.
Aquesta reducció seria un pas més en un procés d’aprimament del pressupost d’ajuts al camp que va començar als anys 80 del segle passat. UPA va recordar que en els últims quaranta anys la PAC ha passat de suposar el 73,2% el 1980 a prop del 24,6% el 2023. Amb el nou pressupost aquest percentatge es quedaria entorn del 20%.