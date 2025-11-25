EMPRESES
Pla Oví, guardonada en la 3a Nit dels Autònoms de Pimec
Pimec Autònoms va celebrar ahir a la nit la 3a Nit dels Autònoms en la qual es van reconèixer les millors iniciatives empresarials de persones autònomes durant l’any 2025 en diferents àmbits. Un dels guardons atorgats va anar a parar a Gemma Arnillas i Jordi Terés, pel seu compromís pel territori a través de Pla Oví, d’Algerri. Un projecte agrícola que preserva l’ofici, reforça la identitat local i manté la cadena de valor de proximitat.