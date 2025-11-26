BALANÇ
La despesa en pensions i pagues extres a Lleida arriba als 246 milions
Al novembre, una xifra rècord que representa un 6,2% més que l’any passat. La prestació mitjana se situa en els 1.191 euros i la de jubilació, en els 1.361
La Seguretat Social va destinar durant el present mes de novembre la xifra rècord de 246,03 milions d’euros a la demarcació de Lleida en el pagament de la nòmina ordinària mensual de les pensions contributives i la paga extra que es cobra aquest mes, la qual cosa es tradueix en un increment del 6,1% respecte al mateix mes de l’any anterior, segons es desprèn de les dades publicades ahir pel ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. En concret, es van destinar 124,5 milions al pagament de les pensions contributives i 121,5 milions més a les pagues extra.
En total, aquest mes s’han abonat a la província 104.499 pensions, un 1,2% més que l’any passat, amb un import mitjà que ha assolit els 1.191,62 euros, la qual cosa representa un increment del 4,87%. La majoria d’aquestes pensions pertanyen a les prestacions per jubilació (65.906), amb un import mitjà de 1.361,21 euros mensuals, un 4,85 per cent superior que un any enrere. Per la seua part, la prestació mitjana que cobren els lleidatans per incapacitat permanent és de 1.177,98 euros, per viudetat és de 823 euros, mentre que la pensió a favor de familiars se situa en els 843,7 euros i la destinada a orfes és de 472,4 euros. A més, s’han pagat 104.359 pagues extraordinàries amb un import mitjà de 1.163,31 euros. Els pensionistes cobren la paga extra al novembre i no al desembre, com la major part dels treballadors, perquè es té en compte com a període de generació del dret de l’1 de juny el 30 de novembre. En el cas de l’extraordinària d’estiu, es comptabilitza de l’1 de desembre al 31 de maig i es cobra al juny.
Les pensions a la demarcació continuen sent les més baixes de Catalunya, on la prestació mitjana se situa en els 1.369 euros, i també es troba per sota de la mitjana estatal, que arriba als 1.316,69 euros. Això es deu a diversos factors, com el nivell salarial inferior i l’important pes del sector agrari i treballadors autònoms.
De fet, a Lleida, 19.328 de les pensions abonades aquest mes, el 18,5% del total, percebien un complement de mínims, una quantitat per completar la prestació més baixa. Així mateix, 11.677 pensions comptaven al setembre amb el complement per a la reducció de la bretxa de gènere, el gruix, dones. El seu import es va situar de mitjana en els 71 euros.