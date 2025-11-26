EMPRESES
Més acomiadaments a Telefónica entre crítiques de Treball
Per a un total de 6.088 persones de les set societats afectades. Els sindicats consideren injustificat l’ERO de la tecnològica
L’afectació de l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) per a Telefónica España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Telefónica SA, Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital i Movistar+ proposat per la companyia se situa, finalment, en un total 6.088 persones, la qual cosa suposa el 35,3% de la plantilla total de les filials implicades en el procés.
En concret, l’afectació de l’ERO es divideix en: 3.649 persones per a Telefónica España (41,04% sobre una plantilla total de 8.892); 1.124 a Telefónica Móviles (31,34% sobre una plantilla total de 3.587); 267 a Telefónica Soluciones (23,89% sobre una plantilla total de 1.118); 297 en Movistar+ (34,53% sobre una plantilla total de 860); 140 a Telefónica Global Solutions (21,94% sobre una plantilla total de 638), 233 a Telefónica Innovación Digital (23,46% sobre una plantilla de 993) i 378 a Telefónica S.A (un 32,58% sobre una plantilla de 1.160).
El nou ERO –n’hi va haver un altre el 2024– s’emmarca en el pla estratègic que la companyia va presentar a començaments d’aquest mes i que contempla uns estalvis de costos de prop de 3.000 milions d’euros per al 2030.
Tant UGT com CCOO van considerar injustificat l’ERO a l’existir “alternatives viables”, mentre que fonts del ministeri de Treball el van titllar d’“indecent”.