LABORAL
Milers d’atencions a Lleida a aturats
Les tres oficines de treball de la Generalitat a Lleida han fet un total agregat de 111.728 gestions telefòniques (entrants i sortints) i 41.186 atencions presencials entre els mesos de gener i octubre del 2025. L’oficina de Lleida, que dona servei a les comarques del Segrià, les Garrigues i bona part del Pla d’Urgell, ha portat a terme 71.654 gestions telefòniques. La de Balaguer, que cobreix la Noguera i algun municipi del Pla d’Urgell, 19.930 i 9.587, respectivament; i la de Tàrrega, 20.144 i 10.064. Majoritàriament, les accions desenvolupades per les tres oficines de treball han estat relacionades amb la inscripció per primera vegada com a demandant d’ocupació, demandes d’ocupació, recerca de cursos de formació, sol·licituds i tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania, capitalitzacions de l’atur i acreditació de competències professionals, entre altres.