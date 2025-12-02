L'atur baixa lleument al novembre a Lleida però es perden gairebé un miler de llocs de treball
Més de 15.700 persones busquen feina a la província, 137 menys que a l’octubre
L'atur ha baixat un 0,86% al novembre a la demarcació de Lleida i el nombre desempleats se situa en 15.726, 137 persones menys que les que hi havia a l'octubre. Si es compara amb el mateix mes de l'any passat hi ha un descens d'un 4,15%, amb 681 desocupats menys, segons les dades que el Ministeri de Treball ha donat a conèixer aquest dimarts. Pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social, a la demarcació hi ha 210.704 persones ocupades, 965 menys respecte a l'octubre (-0,46%). Tot i aquesta pèrdua de llocs de feina, si es compara amb el mateix mes de fa un any a la demarcació hi ha menys aturats i més gent treballant.
Dels 15.726 aturats a la demarcació de Lleida, 6.464 són homes i 9.262 són dones. La majoria es concentren al sector serveis (10.426). El segueix el sector de la indústria amb 1.426 persones, l'agricultura (1.230) i la construcció (1.040), mentre que a 1.604 aturats no els hi consta un treball anterior.
Tots els sectors han disminuït el nombre d'aturats al novembre respecte del mes anterior. Així, tant a l’agricultura com a la construcció la baixada ha estat de 12 persones. Pel que fa a la indústria, el descens ha estat de 7 persones i 4 en el cas del sector serveis. De les 137 persones que han sortit les llistes de l'atur, n’hi ha 102 que no tenien una feina anterior.
Pel que fa al nombre d'afiliats, ha caigut un 0,46% respecte a l'octubre (-965), fins als 210.704. Tot i aquest descens, si es compara amb el novembre de l'any passat a la demarcació hi ha un 2,77% més d'afiliats (+5.683), percentatge que representa l'increment més alt de Catalunya.