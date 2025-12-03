El govern espanyol anuncia nous ajuts directes a la compra de vehicles elèctrics per al 2026
Estaran gestionats directament per l’Executiu central i no per les comunitats
L’Administració reduirà els tràmits administratius per aconseguir les llicències per a punts de recàrrega
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres la creació del Pla Auto+, dotat amb 400 milions d’euros en ajuts directes a la compra de vehicles elèctrics el 2026, els fons del qual estaran gestionats directament per l’Executiu central i no per les comunitats autònomes.
És una de les mesures contingudes en el Plan España Auto 2030, fruit de la col·laboració estreta entre el govern central i els fabricants, representats per la patronal Anfac, i que també preveu la injecció de 580 milions d’euros addicionals per al Perte del Vehicle Elèctric i Connectat (VEC). D’acord amb el president del govern espanyol, aquest full de ruta quinquennal, conegut després de mesos de treball conjunt, planteja una regulació "molt més amigable amb el sector", així com incentius i suport a l’oferta i la demanda perquè "trobin l’equilibri", que és un cotxe elèctric fabricat a Espanya i "que sigui econòmic".
I és que "avui comptar amb un vehicle elèctric, per a moltes famílies, és una inversió inicial molt important", ha dit Sánchez, que creu que els ciutadans mereixen un "exercici d’honestedat" per part de les Administracions.
Les mesures conegudes avui inclouen, així mateix, el llançament d’un nou Plan Moves Corredores, dotat amb 300 milions d’euros, que contribuirà a "desplegar punts de recàrrega en les denominades 'zones ombra'" és a dir, en carreteres on encara no hi ha els necessaris. De la mateixa manera, es reduiran els tràmits administratius per aconseguir les llicències, ha recalcat Sánchez, conscient que Espanya ha de "trepitjar l’accelerador del cotxe elèctric"