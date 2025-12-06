SEGRE

ORGANITZACIONS

JARC denuncia l’entrada d’oli d’oliva ‘fantasma’

De forma “massiva” des de Tunísia

JARC reclama mesures urgents davant de la seua denúncia. - JARC

JARC reclama mesures urgents davant de la seua denúncia. - JARC

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

JARC va afirmar ahir que “Europa permet l’entrada d’una quota de 56.700 tones d’oli tunisià sense aranzels, però la realitat és molt més alarmant: Tunísia exporta el 80% de la seua producció a Europa, superant les 210.000 tones anuals. Només Espanya, el 2024, va importar més de 54.000 tones”.

“Aquesta entrada massiva no té cap justificació en un país com a Espanya, que produeix més d’1,3 milions de tones i és líder mundial. L’únic objectiu és fer baixar els preus i ofegar els productors locals”, va denunciar Joan Calam, membre sectorial de l’oli de JARC i productor a Granyena de les Garrigues. Malgrat la gran quantitat d’oli tunisià que entra, no apareix a cap etiqueta, segons l’organització agrària.

JARC sospita que aquest oli s’utilitza per fer barreges o reetiquetar producte, abaratint costos i alterant el mercat. “Nosaltres complim controls exhaustius i normatives estrictes, mentre aquest oli entra sense els mateixos requisits. Això és competència deslleial i un engany al consumidor”, afirma Calam.

En aquest sentit, JARC alerta de competència deslleial i de distorsió de preus i exigeix mesures urgents.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking