ORGANITZACIONS
JARC denuncia l’entrada d’oli d’oliva ‘fantasma’
De forma “massiva” des de Tunísia
JARC va afirmar ahir que “Europa permet l’entrada d’una quota de 56.700 tones d’oli tunisià sense aranzels, però la realitat és molt més alarmant: Tunísia exporta el 80% de la seua producció a Europa, superant les 210.000 tones anuals. Només Espanya, el 2024, va importar més de 54.000 tones”.
“Aquesta entrada massiva no té cap justificació en un país com a Espanya, que produeix més d’1,3 milions de tones i és líder mundial. L’únic objectiu és fer baixar els preus i ofegar els productors locals”, va denunciar Joan Calam, membre sectorial de l’oli de JARC i productor a Granyena de les Garrigues. Malgrat la gran quantitat d’oli tunisià que entra, no apareix a cap etiqueta, segons l’organització agrària.
JARC sospita que aquest oli s’utilitza per fer barreges o reetiquetar producte, abaratint costos i alterant el mercat. “Nosaltres complim controls exhaustius i normatives estrictes, mentre aquest oli entra sense els mateixos requisits. Això és competència deslleial i un engany al consumidor”, afirma Calam.
En aquest sentit, JARC alerta de competència deslleial i de distorsió de preus i exigeix mesures urgents.