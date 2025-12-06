SECTOR
Més de dos milions per a recursos genètics ramaders
Lleida en percep més del 60 per cent, repartits entre 378 beneficiaris. Amb la comarca del Pallars Sobirà al capdavant
La conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat destinarà 2,1 milions d’euros a ajuts a la conservació de recursos genètics ramaders, dels quals es beneficiaran 574 persones de 33 comarques. L’ajuda, que té un impacte sobre més de 65.000 caps de bestiar, s’emmarca dins del pla estratègic de la política agrària comuna (Pepac) per al període 2023-2027 i compta amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader), va informar ahir la conselleria.
Els objectius són mantenir la variabilitat genètica de les poblacions ramaderes catalanes i preservar la desaparició d’aquelles races que formen part del patrimoni genètic i cultural del territori, que constitueixen la base de les explotacions tradicionals “respectuoses amb l’entorn” i la font de productes ramaders de qualitat, però que actualment no tenen rendibilitat econòmica.
62% dels ajuts
Lleida percep més del 62% dels ajuts, al superar els 1,3 milions, que es reparteixen entre 378 beneficiaris. La comarca amb més volum d’ajuts és la Pallars Sobirà, amb 137 beneficiaris i mig milió d’euros.
La xifra forma part d’un estudi elaborat per la DO Cava en col·laboració amb altres entitats, que calcula que per justificar un increment de la superfície de cultiu faria falta un augment de la demanda internacional d’un 66%, “un escenari improbable”, afirma l’organització.
“Més superfície farà baixar el preu del cava”, alerta UP
Unió de Pagesos (UP) va alertar ahir que augmentar la superfície de cultiu de la Denominació d’Origen Cava (DO Cava) “podria provocar una caiguda de preus” i afegir pressió a un mercat ja per si mateix tensionat. Així, recolza la DO Cava, partidària de mantenir les hectàrees actuals, i centrar-se al seu lloc a optimitzar cultius existents, dels quals, expliquen, només s’està aprofitant un 63,2 per cent del seu potencial productiu.