RAMADERIA
La setmana vinent comencen els sacrificis de porcs de la zona afectada per la pesta porcina
El sector demana matar els senglars
Les organitzacions agràries i cooperatives van reclamar ahir al ministeri d’Agricultura sacrificar els 40.000 porcs i senglars de la zona afectada per la pesta per “prevenir abans que curar”, segons van explicar després de la reunió amb Luis Planas.
En concret, el responsable del sector porcí en COAG i membre de JARC, Jaume Bernis, es va mostrar “decebut” després que el ministre rebutgés la seua proposta de “buidar la zona d’animals per poder rebaixar la pressió el radi dels 20 quilòmetres”.
El president d’Asaja Catalunya, Pere Roqué, va destacar que “la carn que hi ha en els 20 quilòmetres de radi es pot vendre, per tant els escorxadors l’han d’acceptar i, si no, s’ha de posar aquesta ajuda directa dins del sector”. Igualment, el responsable estatal del sector porcí d’Unió d’Unions d’Agricultors i Ramaders i representant de Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, va apostar per “buidar tota la zona”. “Es buidarà de senglars, però també per reduir el risc és molt important per a nosaltres buidar les granges que són allà, que són un 1% de la producció a Catalunya”, va apuntar, per enfatitzar que davant de la negativa dels escorxadors és “molt important buscar totes les mesures que siguin possibles per buidar”.
Hores després, el sector porcí va anunciar que la propera setmana començaran a sacrificar els 30.000 animals de les granges de la zona propera al focus de PPA. Tal com reclamava dijous Mercolleida, la qüestió es va abordar en la reunió dels representants del món carni amb el Govern a Barcelona per realitzar seguiment del brot.
Després de la trobada, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i Asaja van explicar que començaran a donar sortida als animals “que són perfectament comercials, estan tots analitzats i són tots lliures de malalties”. Ambdós van opinar que s’estan realitzant accions “rellevants i ben coordinades”.