Cuadrat Valley, entre les vint millors finques oleícoles

Representants de la finca de les Garrigues a la gala. - CUADRAT VALLEY

Redacció

La finca agrícola Cuadrat Valley, ubicada a l’Albagés (les Garrigues), ha estat reconeguda com una de les vint millors finques oleícoles del món en la categoria d’empresa emergent per la prestigiosa guia italiana Flos Olei, que valora i selecciona els millors olis d’oliva verge extra del món.

La distinció va ser atorgada aquest divendres en una gala especial a Roma, en la qual també es va reconèixer l’Elixir Despinyolada Bio –elaborat per Cuadrat Valley– com un dels vint millors olis d’oliva verge extra del món, amb una puntuació de 91 sobre 100.

La propietària de la finca, Evelyne Cuadrat –establerta a França–, va posar de relleu les seues arrels “en el cor de Catalunya”.

