RAMADERIA
El preu del garrí s’enfonsa i avui es valora a tot just 26 euros, la meitat que al juny
Agricultura preveu que l’origen del virus de la pesta porcina africana es conegui en un termini de set a deu dies. Les granges afectades augmenten a 55 i se sacrificaran 80.000 porcs en el perímetre
La crisi de la pesta porcina ha enfonsat els preus del porc d’engreix, però també el dels garrins, amb espectaculars caigudes les dos últimes sessions a Mercolleida, l’última de les quals dijous. La cotització va retrocedir cinc euros i el preu orientatiu se situa en 26 euros per a animals de vint quilos, la qual cosa manté els productors en números rojos. La incertesa sobre la producció i l’acceptació de la regionalització de nous països extracomunitaris ha provocat la demanda de garrins s’esfondri i amb aquesta els preus.
Les cotitzacions del porc d’engreix i del garrí portaven corbes similars abans de l’aparició del virus i es mantenien en una tendència baixista des de l’abril d’aquest any, quan es valoraven els animals a 77 euros. Tanmateix, un animal per a engreix val avui la meitat del que ho feia fa només sis mesos. El 2024, els garrins havien assolit els 92 euros; avui la situació és ben diferent, i amb això es posa en dificultats els productors. Lleida i Espanya en general són clarament deficitàries en garrins i en són importadores. De fet, els últims anys s’advertia del risc que la PPA pogués arribar al territori català de la mà d’alguna partida arribada de països europeus.
Ara, tanmateix, la investigació se centra en la possibilitat que el virus hagi sortit d’un laboratori. Segons ha pogut saber SEGRE, l’origen del virus es coneixerà en un termini de set a deu dies i de moment no hi ha indicis que confirmin que hagi sortit del laboratori de l’IRTA-CReSA, com es va apuntar divendres.
El president del Govern, Salvador Illa, va ordenar ahir a l’IRTA auditar els centres que treballen amb el virus (vegeu el desglossament).
A més, va informar que es procedirà a sacrificar uns 80.000 porcs de 55 granges, setze instal·lacions més que les anunciades divendres, dins del perímetre de control de 20 quilòmetres respecte al brot.
Els animals que han passat controls –entre 30.000 i 40.000– seran sacrificats i posats a la venda al mercat espanyol, ja que no existeix risc per al seu consum. A Collserola, un miler d’efectius coordinats pels Mossos continuen controlant la zona aquest cap de setmana, en la qual amb prou feines hi ha activitat.
D’altra banda, l’exconseller d’Agricultura Francesc Xavier Marimon –que va haver de bregar el 1994 amb el brot de pesta porcina clàssica– va recomanar al Govern català donar “barra lliure” per eliminar senglars per tot Catalunya. Aquella crisi es va saldar amb el sacrifici d’un milió de porcs, la majoria a Lleida.
Així ho va dir ahir des del centre de comandament avançat per a la contenció del brot de PPA, a la seu del cos d’Agents Rurals a la Finca de Torreferrussa, a Santa Perpètua de Mogoda.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encarregat a l’IRTA una auditoria de tots els centres que treballen amb el virus de la pesta dins del radi de 20 quilòmetres on s’ha produït el brot, ja que no es descarta que l’origen hagi sortit d’un laboratori. “No són més de cinc centres”, va assenyalar Illa, que va defensar també revisar els protocols de forma preventiva.
Aquesta auditoria es produeix després que el Centre d’Investigació en Sanitat Animal de Valdeolmos, un laboratori de referència de la Unió Europea, hagi enviat al ministeri d’Agricultura un informe en el qual apunta que el virus de Barcelona no és el que circula per altres països europeus i sí que s’assembla als utilitzats en centres d’investigació.