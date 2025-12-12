Hisenda s'obre a actualitzar la deducció vigent en l'IRPF per adaptar-la a l'increment del salari mínim
El ministeri afirma que la prioritat és aconseguir que el SMI no sigui inferior al 60% del salari mitjà
El Ministeri d'Hisenda està disposat a analitzar l'actualització de la deducció vigent en l'IRPF per adaptar-la a l'increment del salari mínim interprofessional (SMI) que decideixi el govern espanyol després de negociar amb sindicats i patronals. Segons han apuntat a l'ACN fonts coneixedores, la posició del departament que encapçala María Jesús Montero és favorable a l'augment. De fet, es marca com a objectiu apujar-lo fins a aconseguir que no sigui inferior al 60% del salari mitjà net. L'any passat, Montero i la ministra de Treball, Yolanda Díaz, van mantenir un estira-i-arronsa durant diverses setmanes per la tributació de l'SMI que va acabar amb un acord perquè els treballadors que el cobressin no paguessin IRPF el 2025.
El plantejament del Ministeri d'Hisenda arriba en un moment marcat per la presa de posició d'experts, sindicats i patronal sobre l'increment del salari mínim. Des del grup d'experts que assessora el Ministeri de Treball proposen apujar els sous més baixos entre un 3,1% i un 4,7% el 2026. Díaz farà servir de base per negociar amb els sindicats i patronals recomana dos escenaris de pujada: un increment del 3,1% fins als 1.221 euros bruts al mes en 14 pagues en cas que els sous més baixos no tributin com fins ara i un altre del 4,7%, fins als 1.240 euros mensuals, si comença a tributar per IRPF.
L'increment que han posat sobre la taula els experts és més elevat del que va proposar la patronal espanyola CEOE aquesta setmana, que era d'un 1,5% fins a 1.202 euros al mes en un escenari que inclou la tributació a l'IRPF. En canvi, els sindicats majoritaris espanyols, CCOO i UGT, reclamen un augment superior: una pujada sigui del 7,5%, fins als 1.273 euros, que tampoc estarien exempts de tributar IRPF. Actualment, el Salari Mínim Interprofessional és de 1.184 euros bruts al mes i 16.576 euros a l'any. Durant el 2025, l'increment pactat va ser de 50 euros mensuals.