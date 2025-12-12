La inflació a la província de Lleida puja tres dècimes al novembre i se situa en el 2,5%
S'encareix l'electricitat i l'aigua, mentre que la roba i el calçat són lleugerament més barats que fa un any
La variació anual de l'IPC a les comarques de Lleida ha pujat 0,3 dècimes i se situa en el 2,5%. Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), els preus que engloben habitatge, aigua, electricitat i altres combustibles són els que més s'han encarit en comparació de fa un any, fins a un 5,9%. En aquest grup destaca el preu de la llum i el gas, que s'han encarit un 7,5% i el dels subministraments d'aigua, amb un 9,1% s'ha mantingut igual.
Per contra, els preus de la roba és un 0,7% més baix i el del calçat són un 0,5 % més cars que el mes passat. Pel que fa a l'indicador mensual, respecte a l'octubre els preus han pujat tres dècimes.
Al novembre els aliments i begudes no alcohòliques, han passat d'1,2 a 0,7 i 2,2 a -07 respectivament.
Pel que fa als serveis de transport, amb una baixada de 3,7 punts des de principi d'any i passant d'un 6% al mes d'octubre al -3,5% al mes de novembre.
En el conjunt de Catalunya, la inflació s'ha mantingut al novembre en el 2,6%, igual que el mes anterior. L’augment del preu de l’electricitat va ser el més baix des del mes de juny, però els ous continuen disparats amb un increment del 20% en un any.