La UE aplicarà una taxa de tres euros als paquets de baix cost importats, sobretot per plataformes xineses com Shein o Temu
A partir del juliol del 2026, la solució arriba en un moment en què Brussel·les també negocia una proposta paral·lela per gravar aquests productes
La Unió Europea aplicarà una taxa de tres euros als paquets de baix cost –amb un valor inferior a 150 euros– que entrin a qualsevol dels 27 estats membres a partir del juliol de 2026. Així ho han acordat els ministres de Finances de la UE reunits a Brussel·les, en el que defineixen com a solució "temporal" fins que una resolució permanent entri en vigor. La decisió presa aquest divendres arriba en un moment en què la Comissió Europea també negocia una proposta en paral·lel per gravar aquests productes. La proposta de la Comissió -que s'ha de consensuar amb l'Eurocambra i els estats membres- planteja una taxa de dos euros als paquets importats directament per consumidors europeus i de 50 cèntims als que s'enviïn a magatzems de la UE.
La mesura acordada aquest divendres pretén donar resposta a l'afluència de paquets de baix cost procedents de plataformes xineses com Shein o Temu, que a hores d'ara entren a la UE lliures de drets de duana. En un comunicat ja publicat al novembre, els ministres dels 27 subratllaven que les condicions sota les quals arriben aquests paquets "donen peu a una competència deslleial per als venedors de la UE" i, al mateix temps "desperta preocupacions mediambientals".
D'acord amb la solució adoptada, els paquets de menys de 150 euros que entrin a la UE a partir del juliol de 2026 hauran de pagar 3 euros addicionals en concepte de drets de duana. La taxa s'aplicarà a totes les mercaderies que entrin a la Unió i que tinguin com a empresa venedora una plataforma fora de la UE que figuri en dins la finestreta única d'importació (IOSS, per les seves sigles en anglès). A la pràctica, la mesura afectaria el 93% de tots els enviaments que rep la UE a través de plataformes en línia.
Una solució temporal
La mesura dona continuïtat al compromís que van adquirir els ministres de la UE el novembre passat, quan en una anterior reunió en el marc de l'Ecofin van acordar treballar en pro d'una solució "senzilla i temporal" per abordar l'entrada massiva de paquets de baix cost.
"Aquesta mesura es mantindrà vigent fins que entri en vigor l'acord per una solució permanent que elimini per complet el topall d'exempció per als drets de duana", assenyala el comunicat difós aquest divendres pel Consell.
La proposta paral·lela de la Comissió
A banda de l'acord assolit en el marc de l'Ecofin, la Comissió Europea treballa en paral·lel amb una altra proposta per gravar els paquets de baix cost. D'acord amb la proposta de l'executiu, el càrrec s'aplicaria a paquets amb un valor inferior a 150 euros importats directament per consumidors europeus. Per la seva banda, aquells productes que s'enviïn directament a magatzems de la UE afrontarien una taxa inferior, de 50 cèntims. El nou càrrec també afectaria les plataformes xineses de venda en línia, com Shein i Temu, que precisament tenen oberta una investigació per "pràctiques enganyoses" als consumidors.
Segons dades presentades per l'executiu comunitari, l'any 2024 van entrar a la UE enviaments de baix cost -de menys de 150 euros- per valor de 4.600 milions d'euros, el doble que el 2023. D'aquests, es calcula que un 96% dels productes estudiats no compleixen amb els estàndards de seguretat de la Unió. "Les conseqüències poden ser molt greus, i no podem fer els ulls grossos", va advertir el passat mes de maig el comissari responsable de l'Estat de Dret i Protecció al Consumidor, l'irlandès Michael McGrath, en una roda de premsa.