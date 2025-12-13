RAMADERIA
Detectats tres nous senglars amb pesta porcina africana a Cerdanyola del Vallès
Ordeig insisteix a demanar prudència i “no treure conclusions precipitades” sobre l’origen del brot
El Laboratori Central de Veterinària d’Algete (Madrid) ha detectat tres nous casos positius de senglars infectats amb la pesta porcina africana (PPA) a Cerdanyola del Vallès, la qual cosa eleva el número total a 16, tots localitzats en aquest terme municipal, segons va informar el ministeri d’Agricultura.
Els nous focus es troben localitzats a l’entorn dels notificats anteriorment i dins del perímetre de l’àrea de més risc a la zona infectada, que inclou els municipis situats dins d’un radi de 20 quilòmetres. A més, no s’ha detectat simptomatologia ni lesions compatibles amb la PPA en cap de les 55 explotacions localitzades a la zona infectada.
Per la seua part, el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va demanar “de no treure conclusions precipitades” i va dir mantenir “obertes” les diferents línies d’investigació sobre l’origen del brot de pesta porcina pels grups d’experts. Va insistir a demanar “prudència” i “calma” i va assegurar que seran “transparents” a l’hora informar de l’origen quan els experts confirmin “científicament” el punt de partida.
En aquest sentit, dilluns el Govern català farà arribar al ministeri d’Agricultura una primera avaluació preliminar feta amb el suport d’experts en investigació sobre l’activitat del CReSA.
D’altra banda, el Govern va mantenir una reunió amb els ajuntaments afectats, als alcaldes dels quals va confirmar que es manté el pla d’aixecar la setmana que ve les restriccions per poder passejar o fer esport a la zona del segon perímetre de protecció al brot (en un radi d’entre 6 i 20 quilòmetres del focus del brot). Així, a partir de dilluns, els veïns ja podran passejar o fer esport per aquestes àrees de naturalesa ara tancades.
Ordeig va demanar “prudència” i “col·laboració” a la ciutadania i va recordar així mateix que totes les restriccions continuen ara per ara en vigor sine die dins del primer perímetre de 6 quilòmetres, el tancament del qual s’ha completat per evitar fugues d’animals a “zones netes” d’infecció.
Mentrestant, els agents rurals continuen vigilant els senglars de dins del segon perímetre (6-20 quilòmetres) amb batudes i drons.