Pons Tradició, Cuadrat Valley i l'Olivera, entre els millors olis d'oliva verge extra de Catalunya
Les Borges acull la gala anual dels premis del sector, amb 72 guardonats
El Govern ha reconegut aquest dissabte 72 olis als Premis Nacionals Millors Olis d'Oliva Verge Extra de Catalunya, que s'han entregat aquest vespre a les Borges Blanques. És la segona edició del certamen i els deu millors olis d'aquest 2025 han estat Elixir Despinyolada Bio (Cuadrat Valley), Janiroc Koroneiki (Pons Tradició), Janiroc Lecciana (Pons Tradició), Janiroc Arbequina (Pons Tradició), Elixir Bio (Cuadrat Valley), Salar d'Arbúcies (Molí Salar d'Arbúcies), Coll de l'Alba Morruda (Xavier Guilera Ximenis), Arbor Sacris (Miliunverd), Oli de Marges-Masia Can Calopa (L'Olivera) i Identitat Olive Oil Empeltre (Identitat Olive Oil).
En total han concorregut 186 olis als guardons, 53 més que l'any passat, que s'han presentat a alguna de les 14 categories del certamen: afruitat verd intens, afruitat verd mitjà, afruitat verd lleuger i afruitat madur de grans productors; afruitat verd intens, afruitat verd mitjà, afruitat verd lleuger i afruitat madur de petits productors; producció ecològica; monovarietals; elaborats en projectes de recuperació de varietats autòctones; millor maridatge, combinació culinària i versatilitat gastronòmica; millor embalatge, i millors olis 2025.
El Panel de Tast Oficial d'Olis Verges d'Oliva de Catalunya, tastadors internacionals d'Itàlia, Grècia i Andalusia i representants de la Direcció General d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, del Barcelona Centre de Disseny, del Clúster del Packaging, de la Fundació Alícia i del sector de la restauració han format part del jurat. Els guardons s'adrecen a productores, envasadores o comercialitzadores d'oli d'oliva amb seu social a Catalunya i oliveres dins del territori català.
L'entrega de premis l'ha presidit el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, que ha inaugurat la gala i ha definit l'oli d'oliva verge com a "un dels grans tresors gastronòmics del país". "Catalunya produeix olis de prestigi internacional, que són paisatge i territori, però també innovació, talent i esforç de centenars de productors", ha afegit.
En declaracions a la premsa, ha assegurat que les Borges Blanques és la capital de l'oli i ha remarcat la importància de Catalunya com a país productor d'aquest producte. També ha fet balanç de la collita d'aquest 2025 i ha destacat que s'ha aconseguit un producte de gran qualitat.