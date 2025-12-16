LABORAL
Treball pacta amb els sindicats ampliar a deu dies el permís per defunció
El secretari d’Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, va aconseguir ahir un acord amb CCOO i UGT per començar la tramitació per incrementar fins a 10 dies el permís per defunció d’un familiar i 15 dies per al nou permís de cures pal·liatives d’un familiar, un pacte que no comptarà amb el suport de la patronal després que el ministeri decidís a començaments del mes tancar la negociació tripartida pel bloqueig de la CEOE i Cepyme a la taula. Per al número dos de Treball, aquest acord hauria d’haver estat de “tots”, però la patronal no hi ha volgut ser per “càlculs que no s’entenen quins són, però que no tenen a veure amb la productivitat, amb l’absentisme o amb la cultura de l’esforç”.
Així mateix, després de l’acord amb els sindicats, Pérez va afirmar que es posaran a treballar “des d’aquest mateix instant” per garantir el suport a la norma de les formacions polítiques.
D’altra banda, el ministeri ha convocat per avui sindicats i empresaris per abordar la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) del 2026. La setmana passada, els assessors de Treball van recomanar elevar aquesta renda mínima per al 2026 en gairebé 37 euros al mes, fins als 1.221 euros mensuals per catorze pagues, si es decideix que continuï exempt de tributació.