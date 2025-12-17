PROTESTA
Tractorada contra ampliar la zepa al Baix Llobregat
Una trentena d’agricultors convocats per Unió de Pagesos es van mobilitzar ahir per protestar contra l’ampliació de la zona d’especial protecció d’aus (zepa) al Parc Agrari del Baix Llobregat, plantejada per compensar l’ampliació de l’aeroport del Prat.
Els tractors van portar a terme una marxa lenta des de Sant Boi del Llobregat fins al centre de Barcelona per denunciar que la nova zepa, de 1.300 hectàrees, posa en “perill” la seua activitat perquè no permetrà, per exemple, construir hivernacles o netejar desaigües en època de nidificació. Aquest mes hi ha hagut protestes contra les zepes també a Lleida i Tàrrega.