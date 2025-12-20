INFORME
Lactalis va invertir 5,26 milions a la planta de Mollerussa el 2024
Va completar una nova instal·lació fotovoltaica a la capital del Pla d’Urgell per a una producció més eficient. Va celebrar el centenari de la marca El Castillo
La companyia làctia Lactalis va portar a terme una inversió industrial superior als 5,26 milions d’euros a la planta de Mollerussa el 2024. Així ho recull el seu informe de responsabilitat social corporativa de l’any passat, en el qual destaca el seu compromís amb el territori com “una estratègia sostinguda d’inversió i desenvolupament industrial”.
La planta de Mollerussa, considerada com un dels pilars i “el centre neuràlgic” de l’activitat de l’empresa de productes lactis a Catalunya, va celebrar el 2024 el centenari de la marca El Castillo, molt arrelada a la zona i que constitueix un dels productes més emblemàtics al costat de Puleva. També va quedar completada una nova instal·lació fotovoltaica a la capital del Pla d’Urgell, que permetrà que el 60% del consum elèctric de la planta sigui lliure d’emissions, per la qual cosa generarà 1.485 MWh anuals i evitarà l’emissió de 218 tones de diòxid de carboni, amb l’objectiu d’assolir una producció més eficient.
Lactalis, a més, compta amb una plantilla de 296 persones empleades entre la planta de Mollerussa i les oficines amb seu a Cornellà de Llobregat. L’empresa aposta per una política activa d’estabilitat laboral, per la qual cosa el 93,8 per cent dels contractes són indefinits i la rotació és inferior al 2,1 per cent.
Patrocinis
Paral·lelament, Lactalis ha patrocinat un any més la Fira de Sant Josep de Mollerussa –que congrega més de 140.000 visitants– i manté el seu suport a l’esport base local mitjançant col·laboracions amb clubs i esdeveniments com el cros infantil de Golmés i els clubs d’hoquei patins i futbol sala de Mollerussa i Golmés.
Benestar animal
Així mateix, Lactalis va contribuir al teixit socioeconòmic espanyol amb més de 1.059 milions d’euros. El 2024, la companyia va recollir més de 177 milions de litres de llet en 38 municipis, amb el 100% del volum certificat en benestar animal, i va iniciar en col·laboració amb el CSIC un projecte pilot a 16 granges –una de les quals a Catalunya– per contribuir a la reducció d’emissions abans del 2030.