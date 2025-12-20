CONCENTRACIÓ
UP protesta a Madrid contra Mercosur i la nova PAC
Per la “competència deslleial” que suposa
Un centenar de pagesos es van concentrar ahir davant de la seu de la Comissió Europea a Madrid per protestar per la “competència deslleial” que, consideren, es pot generar a causa de la nova Política Agrària Comuna (PAC) regionalitzada i per l’acord de comerç entre la UE i els països del Mercosur, que Brussel·les aposta per firmar el pròxim 12 de gener després que dijous anunciés l’ajornament de la ratificació pels dubtes d’Itàlia i França. Convocats per Unió d’Unions, organització a la qual s’integra Unió de Pagesos, els concentrats van denunciar, en el cas de la nova PAC, que una gestió per països pot causar molts desequilibris. “Tornarem a una competència deslleial entre els mateixos estats de la Unió Europea”, va lamentar des d’Unió de Pagesos Joan Caball.
Quant al tractat amb Mercosur, lamenten que s’utilitzi de nou el sector primari de “moneda de canvi”. “Europa hauria de pensar més en l’alimentació dels seus ciutadans”, va asseverar, abans d’avisar que sectors com el boví o el pollastre poden “patir molt” amb la competència deslleial dels països sud-americans. Els reunits van fer arribar una carta al Govern central.