La Xina rebaixa els aranzels a una empresa làctica de Mollerussa
Imposa un gravamen del 28,6%, en comptes del 42,7% general, a les companyies que “han cooperat” en la investigació
La Xina imposarà aranzels provisionals de fins al 42,7% a alguns productes làctics de la Unió Europea a partir d'aquest dimarts. El ministeri de comerç xinès ha anunciat aquest dilluns en un comunicat que obre una investigació sobre la concessió de subsidis a la indústria europea de productes làctics i que aplicarà nous aranzels de forma provisional. La llista detalla gravàmens d’entre un 21,9% i un 42,7% a una seixantena d’empreses. A les companyies que “han cooperat” en la investigació se’ls hi ha aplicat un aranzel del 28,6%, com és el cas d'una empresa de Mollerussa. Les autoritats xineses culpen la UE de causar un “dany substancial” a la seva indústria làctia amb les ajudes públiques al sector europeu.
La Comissió Europea veu amb “preocupació” aquest moviment i acusa Pequín d’obrir aquesta investigació “sense proves suficients”. “Les mesures són injustificades i innecessàries”, ha dit el portaveu de l’executiu comunitari Olof Gill preguntat pels nous aranzels.
Brussel·les assegura que “prendrà tots els passos necessaris per defensar els drets dels productors europeus”. De moment, la CE analitzarà la informació disponible i si Pequín compleix amb les normes de l’Organització Mundial del Comerç mentre està en marxa la investigació, que hauria de concloure el 21 de febrer amb la imposició o no d’aranzels definitius.
Malgrat aquest anunci “negatiu”, la Comissió Europea ha recordat que el possible acord sobre preus de les bateries elèctriques és un canvi “positiu” en la relació comercial amb la Xina.
“Seguim compromesos a enfortir la relació comercial, econòmica i d'inversió entre la UE i la Xina per a un benefici mutu. Però, perquè això passi de manera significativa, hi ha una llista de problemes i preocupacions que la Unió Europea té des de fa molts mesos, fins i tot anys”, ha remarcat Gill.
Per tant, esperen que la Xina adopti “mesures significatives” en qüestions de “l’excés de capacitat”, l’ús “injust dels instruments comercials” o sobre “el dèficit comercial”.