El Govern aportarà prop de 23 MEUR més fins al 2029 per finançar la justícia gratuïta
El nou conveni amb l'advocacia pel 2026 retribueix millor els mòduls, n'inclou de nous i reforça certs partits judicials
La Generalitat i el Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) han formalitzat aquest dimarts un acord que preveu una aportació addicional de 5,7 milions d’euros anuals durant quatre anys (2026-2029) --fins a assolir un total de 22,8 milions d’euros-- per reforçar estructuralment el servei d'assistència jurídica gratuïta a Catalunya. A més, també s'ha signat el nou conveni anual per al torn d'ofici del 2026, que arriba als 74,2 MEUR.
El nou conveni retribueix un 2,5% més els mòduls, n'inclou de nous i reforça el torn d'ofici en partits judicials com Figueres, Santa Coloma de Farners, Cervera, Balaguer i la Seu d'Urgell.
El servei de justícia gratuïta inclou, entre d’altres, l’assistència lletrada a detinguts, la designació d’advocats del torn d’ofici i l’acompanyament jurídic en procediments civils, penals, socials, administratius o de família, d’acord amb la normativa vigent.
La despesa ja està garantida legalment mitjançant l’aprovació prèvia d’un acord de Govern de despesa plurianual, amb l’objectiu de recuperar progressivament el 31% del poder adquisitiu perdut des del 2011 en la compensació econòmica de les actuacions professionals del torn d’ofici. En el cas concret de l’any 2026, la voluntat del Govern és que aquesta aportació addicional de 5,7 milions d’euros es faci efectiva mitjançant una addenda al conveni de col·laboració amb l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), com a mecanisme operatiu per fer arribar els recursos al sistema del torn d’ofici.
El compromís subscrit entre el Govern i el CICAC té caràcter finalista i preveu que els recursos addicionals es destinin directament a la retribució de les actuacions professionals dels advocats del torn d’ofici, l’actualització dels mòduls i guàrdies, i la millora de l’assistència al detingut.
L’acord ha estat signat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i pel president del CICAC, Roger Montoliu, en un acte celebrat a la sala Torres García, en què ambdues parts han posat en valor el pacte. També ha intervingut a l’acte el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i hi han assistit representants dels 14 col·legis d’advocats de Catalunya.
Conveni del 2026 amb millores a 5 partits judicials
A més de l’acord per a l'aportació extra de 5,7 MEUR anuals, el Departament de Justícia ha formalitzat amb el CICAC un altre document: el conveni de col·laboració per al 2026, mitjançant el qual Justícia aporta recursos econòmics que contribueixen a finançar algunes de les tasques que desenvolupa el CICAC, especialment la gestió del torn d’ofici, les guàrdies i la compensació de les actuacions professionals.
El conveni preveu una dotació global de 74,2 milions d’euros, dels quals 70,2 milions d’euros es destinen directament a compensar les actuacions professionals dels advocats del torn d’ofici, mentre que 4 milions d’euros es destinen a les despeses de gestió dels col·legis professionals, necessàries per garantir el correcte funcionament del servei.
Aquest import suposa un increment d’1,82 milions d’euros respecte del conveni de l’any anterior, que permet ampliar la cobertura del servei i incorporar noves millores sense reduir les prestacions existents. A més, el conveni estableix que els imports destinats a finançar el torn d’ofici s’incrementaran en un 2,5%, fet que implica una actualització directa de tots els mòduls de compensació que regulen la retribució de les actuacions dels lletrats del torn d’ofici, amb l’objectiu d’ajustar-les a la realitat del servei.
En el cas concret de l’any 2026, aquest increment lineal del 2,5% dels mòduls té un impacte econòmic estimat de 2,9 milions d’euros, que s’aplicarà mitjançant el retorn dels sobrants pressupostaris de l’exercici anterior. Si es tenen en compte conjuntament aquest import, l’increment d’1,82 milions d’euros del conveni anual respecte de l’any anterior i l’aportació addicional de 5,7 milions d’euros derivada de l’acord polític i institucional, l’esforç pressupostari total del Govern destinat al torn d’ofici l’any 2026 s’eleva fins als 10,4 milions d’euros.
Un dels eixos centrals del conveni de 2026 és el desplegament territorial del servei, amb mesures adaptades a la realitat de cada partit judicial, entenent el partit judicial com l’àmbit territorial on s’organitza l’activitat dels jutjats i on es presta el servei d’assistència jurídica gratuïta.
Aquest enfocament permet ajustar els recursos a la càrrega real de treball i a les necessitats específiques de cada territori, evitant desequilibris i garantint una atenció equitativa arreu del país.
En primer lloc, el conveni preveu la creació d’un nou torn de guàrdia d’estrangeria al partit judicial de Figueres, amb dos advocats de guàrdia diaris i una dotació específica de 7.250 euros, amb l’objectiu de reforçar l’atenció jurídica especialitzada en un àmbit d’elevada complexitat i amb una incidència especialment significativa en aquest territori per la proximitat amb la frontera francesa.
Així mateix, s’impulsa el reforç del torn penal a Santa Coloma de Farners, amb la incorporació d’un advocat més de guàrdia i una dotació de 76.000 euros, per millorar la capacitat de resposta en matèria penal i reduir la càrrega de treball existent.
El conveni inclou també el reforç del torn de guàrdia d’atenció a les víctimes de violència masclista als partits judicials de Cervera i Balaguer, amb una dotació específica de 27.950 euros, destinada a millorar la cobertura del servei i garantir una atenció jurídica especialitzada a les víctimes en un àmbit d’especial sensibilitat. Justament, la nova llei d'eficiència judicial farà que els jutjats especialitzats en violència sobre la dona de Lleida també assumeixin els casos dels partits judicials de Cervera i Balaguer.
Pel que fa a l’organització del servei, el conveni preveu l’adaptació del sistema de guàrdies del torn de detinguts a la Seu d’Urgell, que passa d’un model de guàrdia setmanal a un model de justificació per assistència efectivament realitzada, més ajustat a la realitat del territori i a la freqüència real de les assistències, cosa que permet optimitzar recursos.
Nous mòduls de compensació: reconèixer millor la feina real del torn d’ofici
Un altre dels eixos rellevants del conveni és la creació de nous mòduls de compensació, és a dir, les quantitats econòmiques que perceben els professionals del torn d’ofici en funció del tipus d’actuació que duen a terme. Cada mòdul es correspon a un tipus concret d’actuació judicial (per exemple, acompanyar un acusat en una declaració davant del jutjat d'instrucció està associat a un mòdul que estableix la quantitat que es paga a l’advocat d’ofici que realitza aquell acompanyament). Amb aquests nous mòduls, el conveni adapta el sistema de compensacions a la realitat del treball efectivament prestat i permet reconèixer actuacions habituals que fins ara no disposaven d’un encaix específic.
En l’àmbit penal, el conveni incorpora un nou mòdul vinculat a la compareixença de l’advocat d’ofici a l’audiència del detingut prevista a l’article 505 de la llei d’enjudiciament criminal, és a dir, l’audiència en què el jutjat decideix sobre una possible presó provisional o llibertat amb mesures. Aquest nou mòdul disposa d’una assignació econòmica global d’uns 300.000 euros, destinada a reconèixer una actuació especialment rellevant i fins ara no compensada de manera diferenciada.
El conveni crea també un nou mòdul per als casos en què un mateix advocat ha d’assumir la doble condició d’acusació i defensa penal en un mateix procediment en nom del beneficiari de justícia gratuïta. Aquesta mesura compta amb una assignació econòmica prevista de 316.480 euros, destinada a reconèixer una càrrega de treball addicional que fins ara no quedava reflectida de manera específica en el sistema de compensacions.
En l’àmbit civil i mercantil, s’introdueix un nou mòdul vinculat als supòsits de reconvenció, és a dir, aquells casos en què l’advocat d’ofici representa a una persona que ha estat demandada i decideix respondre a la demanda contra el seu client amb una demanda contra la part que ha demandat. Aquest nou mòdul té una dotació econòmica prevista de 300.000 euros.
Finalment, en l’àmbit laboral, el conveni crea un nou mòdul per reconèixer la intervenció de l’advocat d’ofici en la conciliació prèvia obligatòria abans d’anar a judici, una actuació clau en molts procediments laborals. Aquest nou mòdul compta amb una assignació econòmica prevista de 326.291 euros.
Aquest conjunt de mesures es completa amb la revisió dels criteris interpretatius i dels sistemes de justificació de les actuacions, amb l’objectiu d’homogeneïtzar la compensació a tot el territori i fer-la més clara, objectiva i ajustada a la feina realitzada pels professionals del torn d’ofici.
Qualitat del servei, digitalització i atenció a la ciutadania
El conveni de col·laboració reforça de manera específica els mecanismes de qualitat del servei, amb l’objectiu de garantir una atenció homogènia, rigorosa i centrada en les necessitats de la ciutadania.
En aquest sentit, es preveuen mesures per conèixer l’opinió de les persones usuàries del servei d'assistència jurídica gratuïta mitjançant enquestes, sistemes d’avaluació i seguiment, així com actuacions orientades a reduir els temps d’espera i millorar l’orientació jurídica prèvia, evitant desplaçaments o tràmits innecessaris.
El conveni impulsa també la tramitació electrònica integral dels expedients, tant pel que fa a la sol·licitud del dret com a la gestió i justificació de les actuacions professionals. Aquesta digitalització permet agilitzar els procediments, millorar la coordinació entre els col·legis professionals, les comissions d’assistència jurídica gratuïta i l’administració, i avançar cap a una gestió més eficient i transparent del servei.
A més, s’estableixen criteris per reforçar la comunicació i la interoperabilitat dels sistemes informàtics, amb l’objectiu de facilitar el seguiment dels expedients i garantir una resposta més àgil i coordinada.
Formació i especialització
El text del conveni posa un èmfasi especial en la formació i especialització dels professionals del torn d’ofici, com a element clau per garantir una atenció de qualitat en àmbits d’elevada complexitat jurídica i social.
En aquest marc, es reforcen els requisits i criteris de formació específica per als torns especialitzats --com els d’estrangeria, violència sobre la dona, menors o àmbit penitenciari-- i es promou la formació contínua dels professionals, en col·laboració amb el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.
El conveni reconeix la importància de disposar de professionals degudament formats per afrontar situacions especialment sensibles, garantint una atenció jurídica rigorosa, empàtica i adaptada a les circumstàncies de cada cas.
700.000 euros per fomentar l’ús del català a la justícia gratuïta
El reforç del servei d’assistència jurídica gratuïta va acompanyat també d’un impuls a l’ús del català en l’àmbit judicial, amb l’objectiu de garantir de manera efectiva el dret d’opció lingüística de la ciutadania i incrementar la presència del català en un àmbit on continua sent clarament minoritari, especialment en els procediments amb justícia gratuïta.
En aquest context, el Govern ha aprovat per al 2026 dos programes específics de foment del català adreçats, d’una banda, a l’advocacia del torn d’ofici i, de l’altra, a la procuradoria que actua en procediments amb assistència jurídica gratuïta. Aquests programes donen continuïtat a les polítiques impulsades els darrers anys per revertir la infrarepresentació del català als jutjats i comptar amb la implicació directa dels operadors jurídics.
Pel que fa a l’advocacia, el Departament de Justícia ha renovat el conveni amb el Consell de l’Advocacia Catalana per mantenir durant el 2026 el programa de foment de l’ús del català en les actuacions del torn d’ofici, amb una dotació de fins a 500.000 euros. El programa preveu complements econòmics per a les actuacions professionals escrites fetes en català, especialment aquelles vinculades a l’inici o impuls dels procediments judicials, com ara demandes, contestacions o recursos.
Paral·lelament, el Govern ha impulsat un programa específic adreçat a la procuradoria, amb una dotació màxima de 200.000 euros, per incentivar la presentació en català d’escrits processals en procediments amb justícia gratuïta. En aquest cas, el programa promou la presentació en català d’un mínim de dos escrits dins d’un mateix procediment judicial, reforçant així l’ús del català en fases clau del procés.
"Justícia per a tothom"
Durant l'acte de signatura del conveni, el president del Govern, Salvador Illa, ha destacat que garantir una "bona justícia" és garantir també un "bon estat del benestar". El cap de l'executiu ha reivindicat que, si s'exigeix "salut pública per a tothom" també cal assegurar "justícia per a tothom". Illa ha afirmat que avui es resol una "demanda històrica", ja que tota la ciutadania reclama una justícia "més eficaç".
El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha subratllat que l'acord permetrà que les persones sense recursos tinguin més facilitats en l'àmbit, i garantir així més condicions d'igualtat. Al seu torn, el president del Consell dels Il·lustres Col·legis de l’Advocacia de Catalunya, Rogeli Montoliu, ha asseverat el compromís "ferm i polític" de l'acor signat avui a Palau.