SEGURETAT
L’edat legal de jubilació puja a 66 anys i 10 mesos
Per als que no acreditin una cotització de 38 i tres mesos. En virtut de la reforma de les pensions de l’any 2013
Els treballadors que vulguin jubilar-se a partir d’aquest any amb el 100% de la pensió hauran de tenir almenys 66 anys i 10 mesos complerts, en virtut de la reforma de pensions del 2013, en la qual s’elevava progressivament l’edat de jubilació des dels 65 fins als 67 anys en un horitzó total de 15 anys. Aquests 66 anys i 10 mesos seran l’edat que s’exigeixi aquest nou any per als que acreditin menys de 38 anys i 3 mesos més de cotització. Si se supera aquell temps cotitzat, els treballadors que vulguin jubilar-se amb el 100% de la pensió hauran de tenir 65 anys complerts.
El que no va canviar amb la reforma del 2013 és el requisit de cotització mínima per poder accedir a la pensió contributiva de jubilació, que es manté en almenys 15 anys, dos dels quals han d’estar compresos en els 15 anys anteriors a la jubilació.
Jubilació parcial
Quant a la jubilació parcial, que combina jubilació amb un contracte de treball a temps parcial, en el cas que els treballadors vulguin accedir a aquesta modalitat sense que l’empresa faci un contracte de relleu, l’edat mínima d’accés serà l’edat ordinària de jubilació que en cada cas resulti d’aplicació. Si l’empresa fa un contracte de relleu per cobrir el temps de treball que deixa de treballar la persona que es jubila parcialment, l’edat mínima d’accés per a la jubilació parcial serà de 63 anys i 10 mesos si es tenen cotitzats menys de 38 anys i 3 mesos, o de 62 anys en el cas que se’n tinguin trenta-tres de cotitzats. La Seguretat Social permet jubilar-se anticipadament als treballadors de forma voluntària fins a un màxim de 24 mesos abans de l’edat legal. Per accedir-hi cal haver cotitzat un mínim de 35 anys, dos dels quals han d’estar compresos en els últims 15 anys.
Amb l’arribada del 2026, l’edat mínima d’accés a la jubilació anticipada voluntària serà de 64 anys i 10 mesos, en cas de tenir menys de 38 anys i 3 mesos de cotització. Si la carrera laboral és més llarga, es permet avançar el retir amb 63 anys complerts.