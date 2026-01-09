AUTOMOCIÓ
Els lleidatans compren més de tres cotxes utilitzats per cada un de nou
L’any passat es van vendre 23.555 turismes de segona mà a la província. Representa un repunt del 4,5% respecte a l’exercici anterior
El sector de l’automoció ha tancat un bon any, amb un mercat de segona mà que segueix més que triplicant el dels cotxes nous. En concret, l’any passat van canviar de mà 23.555 turismes d’ocasió, mentre que el mercat d’estrena es va situar en 7.075, la qual cosa representa que els lleidatans en compren 3,3 d’ocasió per cada un de nou.
Les patronals del sector Faconauto (concessionaris) i Ganvam (distribuïdors oficials i independent) van explicar ahir que el mercat de turismes d’ocasió va repuntar un 4,5%, l’any passat, mentre que si la comparació es fa amb 2023, l’increment és d’un 14,2%, ja que aquell any se’n van comercialitzar 20.631.
Els bons resultats es repeteixen en el cas del mercat de vehicles comercials d’ocasió. L’any passat el mercat va tancar amb 5.088 vendes a la demarcació, la qual cosa representa un increment del 2,2%, mentre que si es compara amb 2023 la taxa d’augment arriba a l’11,7%. D’aquesta manera, el sector d’ocasió va comercialitzar en total 28.643 unitats, davant les 27.515 de l’any 2024 i les 25.185 de l’exercici precedent.
El mercat de turismes d’ocasió a Catalunya va assolir les 301.127 unitats venudes al tancament del 2025, la qual cosa suposa un increment del 3% respecte a l’any anterior, taxa que se situa lleugerament per sota de la registrada a les comarques lleidatanes. Durant el mes de desembre, les vendes de turismes de segona mà van registrar un total de 31.627 unitats, cosa que representa un creixement interanual del 6,9%. A nivell estatal, per cada turisme nou es van vendre 1,9 vehicles utilitzats.
En una anàlisi per antiguitat, les dades posen de manifest com la renovació del parc continua sent una assignatura pendent. En aquest sentit, si bé les vendes de models d’entre tres i cinc anys van créixer al doble de ritme (+8,8%) que els de més de deu (+4,6%), les operacions amb aquests vehicles de més antiguitat van concentrar el 57,3% del mercat.
En concret, el pes dels models més antics al mercat de segona mà explica que l’edat mitjana del vehicle utilitzat venut a Espanya se situï en els 11 anys, superant els 15 en el cas de les vendes entre particulars. És per això que el sector de la distribució defensa la necessitat d’impulsar una estratègia eficaç d’incentiu al desballestament que contribueixi a retirar de la circulació els models que siguin més antics i contaminants.