CONJUNTURA
L’economia lleidatana va crear 922 empreses l’any passat
Suposa un increment del 3,36%, davant del 6,7% del conjunt de l’Estat. Alhora, van acabar desapareixent 683 negocis
L’economia lleidatana va generar l’any passat un total de 922 noves empreses, xifra que suposa un increment del 3,36% respecte a les 892 de l’exercici anterior. Malgrat ser una taxa de creixement significativa, es queda clarament per sota de la registrada en el conjunt de l’Estat, on va ser d’un 6,7 per cent, segons la informació facilitada ahir per Radar d’Experian España, companyia global de dades. D’altra banda, l’informe xifra en 683 les societats i negocis que es van dissoldre al llarg del 2025. En aquest cas, l’increment voreja el deu per cent si es compara amb les 622 de 2024. La taxa lleidatana és molt superior a la registrada a l’Estat, que es limita al 4,2%.
El Radar destaca que el 2025 es van crear 128.240 empreses a tot l’Estat, que suposa el creixement citat del 6,7% comparat amb l’any anterior, que va suposar 120.120 corporacions. Si es fa una anàlisi del saldo de noves companyies (creacions menys dissolucions), el 2025 tanca amb 63.558 noves empreses, davant del saldo de l’exercici anterior, que va ser de 58.045.
La informació aportada per Experian mostra les mateixes tendències que l’Informe de Situació de l’Economia Espanyola 2025, elaborat pel ministeri d’Economia, Comerç i Empresa, que explica que l’economia espanyola manté un dinamisme notable en comparació amb el seu entorn europeu.
Segons l’informe oficial, el Producte Interior Brut tancarà el 2025 amb un creixement estimat del 2,9%, després d’haver registrat un avenç del 3,5% el 2024. L’anàlisi dels sectors mostra una fotografia molt semblant al llarg de tot el 2025. El comerç a l’engròs i a la menuda i reparació de vehicles és el sector amb més nombre d’empreses constituïdes, que sumen 20.515, tot i que suposa un descens de més del 4%. En segon lloc es troba la construcció amb 19.292 companyies constituïdes el 2025, un 14,4% més que el 2024. En tercera posició se situen activitats immobiliàries, amb 14,596 noves empreses creades (+11,5%).