Kamal Hajaja, recollidor de fruita: «Vaig venir a Espanya per buscar un futur millor»
Kamal Hajaja, veí d’Alcarràs, va arribar a Espanya el 2004 des del Marroc amb un contracte per treballar al camp. “Vaig venir per buscar un futur millor”, recorda el Kamal. La seua actual ocupació consisteix a collir la fruita, podar i portar a terme diverses tasques durant la campanya de recollida. El Kamal, de 49 anys, ens explica que havia treballat com a mecànic amb el seu pare, i també en empreses d’electricitat i construcció. Malgrat que admet enyorar certs aspectes de la vida del Marroc, apunta que els “baixos salaris” són el principal inconvenient del país africà i afirma que està a gust a la província, per la qual cosa no contempla de moment tornar al Marroc o anar-se’n a un altre lloc d’Espanya. “Lleida té moltes coses bones”, reconeix el Kamal, que viu amb la seua dona i amb les seues dos filles de 17 i 14 anys i que està lluitant contra els problemes d’habitatge a la província.