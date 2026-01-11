Lala, Luis i Patricia, treballadors de residència: «Venim a aportar i a fer millor aquest país»
Patricia, Lala i Luis són tres treballadors de la residència Balàfia 1 de Lleida i són de Colòmbia, Romania i Bolívia, respectivament. Els tres fa més de 20 anys que són a Lleida i asseguren que ja han arrelat i se senten lleidatans. “Molts pensen que treballem en el sector sociosanitari perquè no tenim estudis però no és així, aquesta feina ha de ser vocacional i m’encanta transmetre alegria als padrins”, assenyala la Patricia, que afegeix que “els migrants venim a aportar i a fer millor aquest país”. La Lala, per la seua part, també li encanta ajudar la gent gran i que va venir a Espanya “a la recerca d’una vida millor”. “Els meus fills han nascut aquí i estem integrats, no penso anar-me’n a cap altre lloc”, afegeix. Al seu torn, El Luis va treballar en la fruita, de conductor i de jardiner fins a arribar a Balàfia 1, “on vaig descobrir que cuidar els avis és la meua vocació”. Admet que “de vegades quan dic de què treballo em miren per sobre de l’espatlla però jo ho porto amb orgull, tots voldrem que ens cuidin quan siguem grans”. Ha après català i diu que “ja no em mouré d’aquí, vaig venir a posar l’espatlla i Lleida és casa meua”.