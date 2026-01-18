OPERACIONS
Els propietaris de Rodi compren a Michelin el 20 per cent dels tallers
Les famílies Esteve, Llopis i Llovera, passaran a tenir el cent per cent del capital de Rodi Motor Service al recomprar el 20% del capital a la francesa Michelin, segons va publicar ahir La Vanguardia i van confirmar fonts de l’empresa a aquest diari.
Michelin, que té la seua xarxa de tallers amb Euromaster, va entrar en el capital de l’empresa lleidatana el 2011. Ara, es donava la situació que eren socis a Rodi i competència a la vegada amb la mateixa xarxa del gegant gal. Tanmateix, mantindran la seua associació en altres branques de negoci en les quals, explica el rotatiu, van de la mà, com és el cas de Nex, distribuïdor a l’engròs de pneumàtics, i OK24Horas, d’assistència a la carretera.
Rodi compta en l’actualitat amb 180 tallers i 2.000 empleats distribuïts a tot Espanya, a més de Portugal i Andorra. L’any passat va tancar amb una facturació propera als 310 milions d’euros, amb un repunt del 12% de les vendes i del 10% de l’ebitda. Bona part de l’impuls s’atribueix a la compra a començaments de l’any passat dels 14 tallers de la gallega Salco. A més, acaba de tancar la compra d’un cinquè taller a Portugal. Dins del seu pla de futur manté la política de creixement amb compres en funció de les oportunitats del mercat.