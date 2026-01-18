ESDEVENIMENTS
El Link UP tindrà un impacte de 3 milions d’euros a Lleida
Esdeveniment d’emprenedoria i inversió al març. Preveu set-cents assistents i mig centenar de ponents
LoCowork La Mitjana i el Palau de Congressos de Lleida acolliran els dies 25 i 26 de març la tercera edició del Link Up Fest, consolidant-se com un dels esdeveniments boutique d’emprenedoria i inversió més rellevants d’Espanya, explica l’organització. La trobada comptarà amb prop de 700 assistents i superarà els 3 milions d’euros d’inversió, acords i impacte directe que va generar en l’edició anterior.
Està prevista l’assistència d’uns 700 professionals (emprenedors, inversors, directius C-level i corporates) procedents de tot Espanya apostant per tres valors diferencials: el seu model boutique (qualitat sobre quantitat), la mobilització activa de l’ecosistema empresarial local, i la seua aposta per contingut de valor accionable (gairebé 50 ponents de primer nivell més 9 clínics pràctics, una de les novetats de la present edició).
“Fa tres anys ens preguntàvem per què les províncies de Lleida i Osca no tenien ecosistemes d’emprenedoria i innovació”, explica Jordi Bernat, responsable de Link Up. “Aquest any ENISA, l’Empresa Nacional d’Innovació, ens dona suport com a Main Sponsor juntament amb CaixaBank i Grup Vall Companys. Tenim 55 inversors confirmats de Barcelona, Madrid i València. I tenim empreses emergents lleidatanes com Nema Health i Agrin’Pulse que han tancat gairebé 2 milions en rondes d’inversió. L’ecosistema ja és una realitat, i el millor és que el potencial, com es va veure en l’Agrobiotech Innovation Forum, és enorme”, assenyala sobre l’encontre.
Ecosistema empresarial local
Un dels valors diferencials de Link Up Fest és la participació activa de l’ecosistema empresarial local. No es tracta d’un esdeveniment “que passa a Lleida”, sinó d’un esdeveniment “que construeix l’ecosistema lleidatà” amb empreses del territori com protagonistes com Grup Vall Companys, PMP, Ingroup, Level 4, Use It, Aritmos, Soluzión Digital, Becquel, Mi Novaliança o Up2You, organitzadors de l’esdeveniment, entre d’altres.