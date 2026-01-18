29
El preu de l’oli d’oliva s’estabilitza després de dos anys d’intenses pujades
A causa de l’extrema sequera es van disparar entre 2022 i 2024, arribant als 9,4 euros el quilo en origen. L’any passat van iniciar un descens davant de les millors perspectives d’aquesta campanya
El preu de l’oli d’oliva va començar a estabilitzar-se el passat 2025 després de dos anys d’intenses pujades a causa de la tempesta perfecta que es va generar a les anteriors campanyes, marcades per una caiguda extrema de la producció a causa de la sequera, a la qual cosa es va unir un fort repunt dels costos energètics, el transport i l’envasament, principalment per la guerra a Ucraïna. Entre el juliol del 2022 i l’abril del 2024 les cotitzacions en origen de l’oli d’oliva verge es van arribar a disparar més d’un 170%, segons les dades del ministeri d’Agricultura, passant de rondar els 3,4 euros el quilo a arribar als 9,4 euros per quilo. Des d’aquest pic, no obstant, els preus es van anar moderant i estabilitzant al llarg del 2025, després d’una campanya on es van poder recuperar nivells de producció. Actualment, el preu de l’oli d’oliva verge extra en origen ronda els 4,5 euros el quilo, a l’experimentar des de l’inici de la nova campanya una lleugera pujada davant de la previsió que la collita i el rendiment d’aquest any no assoleixin els nivells esperats, encara que la producció es normalitzi.
El president de la DOP Les Garrigues, Enric Dalmau, que pronostica aquest any una campanya “excel·lent” que dobli la producció del 2024, espera que aquest any els preus es mantinguin estables. “Una caiguda superior a la ja registrada seria inviable per al sector, perquè els costos de producció són cada vegada més elevats.” Dalmau va explicar que l’oli es ven molt per sobre que el preu marcat a granel que recull el ministeri. “Nosaltres l’envasem, i això té un valor afegit”, va afirmar.
Per la seua part, el CEO de Grup Pons, Eduard Pons, va destacar que el pic de preus el 2024 va provocar que es reduís tant el consum nacional com el d’altres països i va assenyalar que aquest any les previsions han baixat de 1.800 milions de quilos a 1.200 , una mica més d’un 30%. Pons va apuntar el canvi climàtic com el responsable de les produccions descontrolades. En relació amb la modernització, Pons –l’empresa del qual ha destacat per la seua innovació– va demanar un canvi de mentalitat per apostar per cultius moderns. “Estem als antípodes”, va manifestar sobre la situació a Lleida. Pons va remarcar que “sabem que el territori és bo” però va lamentar les dificultats imposades per l’administració i l’opinió pública.