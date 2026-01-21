CRISI FERROVIÀRIA
Foment diu que els empleats que no puguin treballar per l'aturada de Rodalies hauran de recuperar les hores
La patronal aclareix que el permís retribuït de la DANA del 2024 no aplica per l'aturada de Rodalies després de l'accident ferroviari, incidint en l'impacte sobre empreses i solucions de flexibilitat
Foment del Treball ha indicat que els treballadors que no puguin accedir als seus llocs de feina aquest dimecres a causa de la interrupció del servei de Rodalies hauran de recuperar les hores no treballades en una altra data. Segons la patronal, "el permís retribuït extraordinari establert durant la DANA d'agost de 2024 no seria aplicable en aquesta situació", tal com assenyala Yesika Aguilar, directora de Relacions Laborals i Afers Socials de l'entitat. Aquest permís estava reservat per a contextos molt específics i no cobreix aquesta circumstància particular. Així mateix, ha dit que l’absència estaria justificada si no hi ha alternatives reals de desplaçament, però que no quedaria emparada pels permisos previstos a l’Estatut dels Treballadors.
La patronal, que ha expressat el seu condol per la víctima mortal de l’accident que ha obligat a suspendre la circulació ferroviària a tota la xarxa, ha remarcat que la “incertesa” sobre quan es podrà restablir el servei amb normalitat genera preocupació entre les empreses, que tenen dificultats per organitzar els torns i garantir la prestació dels serveis.
En aquest context, Foment ha considerat que, si una persona treballadora no pot desplaçar-se i ho justifica perquè no disposa d’alternatives raonables, l’absència s’ha de considerar justificada. Això no impediria, però, que les hores deixades de treballar s’hagin de recuperar posteriorment, amb “diàleg i flexibilitat” entre empresa i treballador.
La patronal també ha defensat que cal analitzar la casuística segons el territori i les opcions de mobilitat disponibles, com autobusos interurbans o altres xarxes de transport. Entre les possibles mesures, ha apuntat al teletreball, i ha alertat que la situació té un impacte en la productivitat, els costos i la gestió dels recursos humans de les empreses.