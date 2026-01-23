LABORAL
Gairebé 340 lleidatans han de recórrer al Fogasa per cobrar salaris i indemnitzacions
El ministeri de Treball desemborsa més de 2,6 milions per cobrir les insolvències d’empreses a la província. Ells cobren 8.160 euros de mitjana i les lleidatanes, 7.510, ‘arrossegant’ la bretxa salarial
Les crisis empresarials han forçat a més de tres-cents trenta treballadors de Lleida ha acudir al Fons de Garantia Salarial (Fogasa), dependent del ministeri de Treball, per poder cobrar salaris endarrerits i indemnitzacions en cas d’acomiadament. Els casos a la demarcació es refereixen en la seua totalitat a firmes de petita mida.
En concret, el Fogasa va atendre l’any passat casos de crisi de 324 empreses que van afectar un total de 336 treballadors. Això suposa que no arribaven a dos empleats per cada una de les firmes en crisi. El 2024 van ser 284 empreses i 307 treballadors, per la qual cosa també es va tractar de microempreses.
El Fogasa és un organisme autònom adscrit al ministeri de Treball. És la institució de garantia que fa davant del pagament als treballadors dels salaris i indemnitzacions que les empreses per a les quals treballen no han pogut fer front per trobar-se en situació legal d’insolvència o per haver estat declarades en situació de concurs. Quan fa un d’aquests pagaments, el Fogasa se subroga els drets i accions dels treballadors per reclamar les quantitats a les empreses.
En total l’any passat va abonar 2,66 milions d’euros, una xifra que es manté molt estable respecte a l’exercici del 2024. El gruix va correspondre a indemnitzacions per acomiadaments a causa de la insolvència de les seues empreses, que va arribar als 1,60 milions d’euros. Representa alguna cosa menys que els 1,82 de l’exercici anterior. Tanmateix, augmenta el volum pagat en concepte de salaris. Passa dels 873.861 euros el 2024 als 1,06 milions de l’exercici anterior. Del total de treballadors afectats, 211 són homes i 11 dones, mentre que no costa el sexe en 14 dels casos, segons la informació facilitada pel mateix Fons de Garantia. Ells van cobrar 1,72 milions l’any passat, la qual cosa situa la mitjana de salaris més indemnitzacions abonats en 8.160 euros. En el cas d’elles, el global se situa en un total de 833.690 euros, la qual cosa suposa 7.510 euros. S’arrossega als retards i les indemnitzacions la bretxa salarial entre sexes que existeix a Lleida.
Lleida, única província catalana que va crear ocupació al desembre
El mercat laboral de la demarcació de Lleida va sumar 5.473 afiliats el 2025 (+2,65%) i va tancar l’any amb un total de 211.966 ocupats, després que el mes de desembre es creessin a la província 1.262 llocs de treball (+0,6%) gràcies a l’estrebada de la campanya nadalenca. Per la seua part, l’atur a l’any es va reduir en 680 persones (-4,13%), malgrat que l’últim mes el nombre els aturats van repuntar lleugerament, en 62 persones, fins a situar-se el total en els 15.789, que és la xifra més baixa registrada en un mes de desembre des de l’any 2007, segons es desprèn de les dades publicades pel ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Lleida va ser l’única província catalana que va crear ocupació al desembre.