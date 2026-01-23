CRISI FERROVIÀRIA
Les línies R1 i R4 de Rodalies i un carril de la AP-7 entre Martorell i Sant Sadurní obriran aquest dissabte
Aquest divendres tan sols circulen dos trens per hora a cadascuna de les línies
L'R1 i l'R4 de Rodalies preveuen recuperar la normalitat aquest dissabte, alhora que s'obrirà un carril per poder circular per l'AP-7 entre Martorell i Sant Sadurní en sentit sud, que fins ara estava tallat per les tasques de manteniment del pont afectat per l'accident de tren de Gelida.
Fonts de Govern han explicat que treballen solucionar la incidència a les vies entre Badalona i Montgat (R1) i retirar l'arbre caigut a Castellbisbal (R4) i un cop finalitzin aquestes tasques i es facin noves exploracions amb els maquinistes, la intenció és que es reprengui la circulació amb les freqüències habituals ja de cara a aquest dissabte. Per ara, tan sols hi ha dos trens per hora a cadascuna de les línies. A l'R4, però, es mantindrà el pla alternatiu per carretera en el tram afectat per l'accident a Gelida, entre Vilafranca del Penedès i Martorell. Aquesta tarda Govern, Renfe i Adif es tornaran a reunir per fer seguiment de la represa de Rodalies després de dos dies d'aturada.
Serà la tercera reunió que faran aquest divendres, després d'una a primera hora del matí i una altra al migdia (13h). En aquesta segona, encapçalada per la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque; també hi ha participat el portaveu de Renfe, Antonio Carmona; i el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, entre altres.
L'AP-7 obrirà un carril en sentit sud al tram tallat
Per altra banda, la consellera d’Interior, Núria Parlon, ha anunciat que s’obrirà un carril de l’AP-7 en sentit sud aquest dissabte. Els altres dos continuaran tancats per reparació després de l’afectació provocada per l’accident ferroviari de Gelida. Sobre l'hora en què es posarà en marxa el carril, fonts de Trànsit han indicat a l'ACN que es decidirà demà junt amb els tècnics quan i de quina manera s'obre l'AP-7. Aquest mateix divendres, operaris han començat a col·locar tanques per segregar un carril, el que està més a prop del sentit nord i més lluny de les vies del tren. Parlon ha indicat que els peatges de la C-32 es mantenen aixecats.
El tall es va fer dimecres a la tarda a l'altura de Martorell en sentit sud a petició del Ministeri de Transports per la inestabilitat de la via després que la caiguda d’un mur de contenció provoqués l’accident ferroviari de Gelida, deixant un mort i 37 ferits.