LABORAL
Noves oportunitats per a 3.240 joves
El programa Noves Oportunitats, impulsat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i cofinançat pel Fons Social Europeu, s’ha consolidat com una eina clau per a la inclusió social i laboral de joves en situació de vulnerabilitat.
A la demarcació de Lleida, al voltant de 3.240 joves d’un total de 20.000 catalans ja han participat en aquesta iniciativa de formació, com l’Ariadnna que, al no veure possibilitats d’acabar l’Educació Secundària Obligatòria (ESO), li van comentar la possibilitat d’inscriure’s a aquest programa, que li ha obert la possibilitat de buscar-se un futur.
Dirigit a joves d’entre 16 i 24 anys d’edat que han abandonat prematurament el sistema educatiu o que es troben en risc d’exclusió, el programa ofereix una segona oportunitat real per poder reprendre la formació laboral.