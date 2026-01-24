EMPRESES
Vall Companys aposta per la IA i el talent jove per continuar innovant
A través del projecte intern ‘Lab AgroIA’, destinat a impulsar nous processos. Crea sinergia entre professionals de diferents departaments de l’empresa
El Grup Vall Companys ha posat en marxa una iniciativa interna orientada a impulsar la innovació col·laborativa i el desenvolupament del talent jove mitjançant l’aplicació de la intel·ligència artificial (IA) als processos de la companyia. El programa, batejat com Lab AgroIA, vol ser un espai estructurat d’experimentació i d’aprenentatge pràctic, orientat a explorar l’aplicació de la IA en diferents nivells de l’organització, posant l’èmfasi especialment en els perfils més joves del grup. En aquesta primera edició han participat professionals dels departaments de finances, qualitat, producció animal, desenvolupament i gestió de persones, informàtica, comunicació i BPL (Benestar i Prevenció Laboral), que han treballat en tres grups multidisciplinaris per desenvolupar diferents propostes alineades amb els reptes reals als quals s’enfronta el grup. Aquests projectes es van presentar aquesta setmana en un acte celebrat al Palau de Congressos de la Llotja de Lleida. En l’esdeveniment, els equips van plantejar propostes d’automatització de processos mitjançant intel·ligència artificial aplicades a àmbits estratègics com la logística, la producció animal i la BPL (Benestar i Prevenció Laboral), amb l’objectiu de millorar l’eficiència, la seguretat i la presa de decisions.
La jornada es va iniciar amb l’obertura i la introducció del programa a càrrec de Carmina Chia, directora corporativa de desenvolupament i gestió de persones del Grup Vall Companys, qui va contextualitzar la iniciativa dins de l’estratègia global de desenvolupament del talent intern i innovació de la companyia. “Lab AgroIA naix com una aposta clara per fomentar la innovació col·laborativa, la transversalitat i el desenvolupament del talent jove, creant un entorn en el qual es pugui experimentar, equivocar-se i aprendre des de dins de l’organització”, va afirmar Chia. En aquest sentit, va apuntar que els tres projectes tindran continuïtat al llarg d’aquest any, amb la supervisió dels responsables de cada àrea vinculada a l’activitat corresponent a cada projecte.
El programa ha estat coordinat íntegrament des del departament de desenvolupament i gestió de persones, amb el lideratge operatiu de Miguel Casabón i Alejandro Palacín, que han acompanyat els diferents equips durant tot el procés de definició, desenvolupament i presentació dels projectes.