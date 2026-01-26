Mercadona compra més de 9,5 milions de quilos de pomes lleidatanes
Procedents de camps d’Albesa, Barbens, Gerb, Gotarta, La Fuliola i Mollerussa
La cadena de supermercats físics i de venda online Mercadona va comprar més de 9,5 milions de pomes de Lleida el 2025. Concretament, les pomes procedeixen de camps d’Albesa, Barbens, Gerb, Gotarta, La Fuliola i Mollerussa, entre d’altres, fruit dels acords de Mercadona amb Nufresco (amb seu a Mollerussa) i Catafruit (La Portella). Tots ells són proveïdors especialistes que proveeixen a la cadena d’aquesta fruita.
La companyia ofereix als seus clients diferents varietats de poma com la Golden i la Granny, que es poden trobar als lineals de Mercadona durant els dotze mesos que dura la campanya (des del mes de setembre fins a principis de la tardor següent, aproximadament). La Tutti, la Royal Gala i la Fuji completen la llista. La campanya de la poma Tutti s'inicia al maig i finalitza al juliol, i la de la Royal Gala comença a l'agost fins a finals de desembre. En el cas de la Fuji, la campanya ha començat el mes de novembre passat i s'allargarà fins el proper mes de febrer.
La cadena de supermercats també va comprar pomes procedents de Girona. Concretament, 11,6 milions de quilos de cultius de Bordils, Castelló d’Empúries, Gualta, Fontanilles, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Ullà i Vilamacolum.