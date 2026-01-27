AGRICULTURA
El camp torna als carrers en protesta per retallades de la PAC i Mercosur
Agricultors i ramaders de diversos punts de l’Estat van tornar a prendre els carrers amb els seus tractors, que tenen previst seguir fins divendres, en senyal de protesta per les retallades de la futura Política Agrícola Comuna (PAC) i de l’acord comercial UE-Mercosur, malgrat la recent paralització d’aquest pacte per part del Parlament Europeu, al considerar que ambdós factors podrien agreujar la situació crítica que travessa el camp a Espanya.