La ruptura d’una soldadura a la via, possible causa de l’accident d’Adamuz
El president de la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF), Ignacio Barrón, va assenyalar ahir que la causa principal que s’investiga de l’accident ferroviari d’Adamuz (Còrdova) és la ruptura d’una soldadura. “Tot sembla evidenciar que la causa principal, l’origen de tota aquesta tragèdia, va ser la ruptura, no tant del carril com d’una soldadura”, va apuntar. Barrón es va mostrar convençut que s’arribarà al fons de la qüestió, no només a conèixer la causa de la ruptura, sinó a determinar el perquè i com es va trencar i, posteriorment, saber com es podria haver evitat. Adif va assegurar que el procediment tècnic fet servir en les soldadures dels carrils en el tram d’Adamuz va ser el que determina tant la seua normativa interna com l’Associació Espanyola de Normalització. El ministeri de Transports respon així a l’última hipòtesi que apunta a un procediment tècnic erroni com a principal causa de la ruptura de la soldadura del carril. Així mateix, Renfe va suspendre ahir els trens de mitjana distància que uneixen Còrdova i Jaén a causa de les limitacions de velocitat en alguns punts de la via, que fan “més aconsellable” realitzar el trajecte per carretera. D’altra banda, la plataforma de víctimes d’Angrois (Santiago de Compostel·la) el 2013, on van morir 80 persones, es van concentrar a Madrid i la Corunya per rebutjar la sentència que absol Andrés Cortabitarte, exdirector de seguretat en la circulació d’Adif.