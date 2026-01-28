SANITAT
Animalistes denuncien les condicions d’una granja de guatlles de Juneda
L’entitat animalista ARDE ha denunciat una granja de guatlles de Juneda, a les Garrigues, per presumptes delictes de maltractament animal i contra la salut pública. L’organització afirma que, malgrat comptar amb el segell de benestar animal, el lloc presenta una important falta d’higiene, amb teranyines i excrements que s’acumulen sota els animals i cadàvers en estat de descomposició al costat dels ous. L’entitat afirma que va portar a terme una investigació a finals d’octubre del 2025 en l’explotació, formada per cinc naus amb prop de 130.000 animals, en la qual van poder documentar “greus irregularitats sanitàries i possibles delictes de maltractament”. El responsable de sectors Ramaders d’Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, va criticar que els animalistes es puguin “permetre el luxe” d’entrar en una granja i fer fotos “amb la que està caient sanitàriament” i va assenyalar que les imatges entren dins de la “normalitat” en una explotació. L’empresa propietària de l’explotació va defensar el control dels seus processos productius i va denunciar les afirmacions i el vídeo publicat per l’entitat, que va afirmar que està “editat i li falta continuïtat”. Va asseverar que la granja va ser objecte d’auditories la setmana passada, que van concloure de forma favorable.