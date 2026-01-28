MOBILITAT
La Generalitat anuncia que hi haurà talls a Rodalies fins divendres
El mateix dia que acabaran les inspeccions d’Adif, que descarta al 100% un sabotatge en el centre de control. Paneque preveu tornar a la “normalitat” dilluns
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va anunciar ahir que el Govern preveu que dilluns vinent ja hi hagi “normalitat” en el servei de Rodalies i que funcioni com “abans de la crisi”, segons va afirmar ahir en roda de premsa. Va explicar que es preveu mantenir els talls i els “efectius” substituïts “fins divendres, amb el mateix sistema que ara”, i que “el cap de setmana es podran anar reprenent els trams” tallats. Així, l’Executiu contempla que “dilluns es desenvolupi el servei sense plans alternatius en els punts que s’estan analitzant”.
Per la seua part, Adif preveu acabar “al llarg d’aquesta setmana” totes les inspeccions a la xarxa ferroviària (vegeu la pàgina 4) amb l’objectiu que totes les línies puguin quedar “desbloquejades”. Així ho va afirmar ahir el director de construcció d’obres del gestor ferroviari, Ángel Contreras, que no va voler precisar quines línies podrien posar-se en marxa senceres primer.
Respecte a la caiguda del centre de trànsit centralitzat (CTC) de Rodalies dilluns, Adif la va atribuir a una fallada del subministrador del software. “No hi ha hagut sabotatge, no hi ha hagut atac cibernètic, ha estat una fallada de programari motivada per l’empresa tecnòloga que estava desenvolupant i implementant el nou sistema de gestió ferroviària”, va dir ahir el president, Luis Pedro Marco. Preguntat per si demanaran responsabilitats a Siemens, la firma encarregada, va detallar que ja ha donat “ordre als serveis jurídics d’Adif perquè recullin l’expedient complet i apliquin la reglamentació” corresponent.
El nou pla incrementa els recursos del programa de reposició i manteniment en 1.200 milions, fins als 2.243, i incorpora un programa nou de vies d’estacionament per afrontar l’increment de la flota en 53 trens nous. “Som conscients que no solucionarà els problemes d’un dia per l’altre, però és una aposta clara per Rodalies”, va assegurar Paneque.
El pla preveu 287 actuacions en 11 túnels, 25 ponts, vies, trinxeres, viaductes, terraplens, talussos i sistemes de seguretat, telecomunicacions i energia. Així mateix, es destinaran 25 milions per millorar la informació a les estacions. 517 milions més serviran per a noves vies d’estacionament i 120, per modernitzar o edificar nous tallers.
Injecten 1.691 milions més a la xarxa amb 287 obres
L’actualització del pla de Rodalies 2020-2030 eleva la inversió fins als 8.037 milones, un 26% més i 1.691 milions extra respecte al pla vigent, segons va afirmar ahir la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque. D’altra banda, Paneque va explicar que l’actual portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha assumit les funcions de director operatiu de Rodalies de forma provisional després del cessament de Josep Enric Garcia Alemany.