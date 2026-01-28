El PSC replica la demanda de Junts d'aturar el traspàs de Rodalies: "Al revés, l’accelerarem"
El conseller de Presidència, Albert Dalmau, assegura a ERC que treballen en la compensació de les pèrdues econòmiques de la crisi ferroviària
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha rebutjat la proposta de Junts d’aturar el traspàs per fer-lo “integral”: “No acabarem en el traspàs, al revés, l’accelerarem”. Així ho ha defensat en el torn de rèplica durant el ple del Parlament, on ha intervingut en lloc del president, Salvador Illa, que continua hospitalitzat a la Vall d'Hebron. D’aquesta manera, ha assegurat que el que el país “necessita” és el traspàs de la gestió. Responent a ERC, que ha reclamat que l'Estat assumeixi el cost econòmic i les responsabilitats del caos de Rodalies, Dalmau ha explicat que hi estan treballant, així com en el consorci d’inversions. El conseller també ha avançat una proposició per augmentar les sancions pels actes vandàlics sobre els trens.
“No acabarem amb el traspàs, al revés, l'accelerarem, no ens aturarem amb el traspàs”, ha reivindicat Dalmau davant de les paraules de la presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, que ha titllat de “fals” el traspàs, pel que ha demanat aturar-lo. En aquesta línia, el conseller ha assegurat que el Govern no s’aturarà i complirà amb tots els acords pactats amb la resta de formacions polítiques, com ERC.
Així, també ha volgut respondre a les peticions d’ERC, encapçalades per l’exconsellera de Territori Esther Capella. En el seu torn, la portaveu ha demanat al Govern que reclami que l'Estat assumeixi el cost econòmic i les responsabilitats del caos de Rodalies. En aquest àmbit, ha dit que hi estan treballant: “Som molt curosos de quin ha sigut el conjunt de despeses que ha significat pel conjunt de la societat catalana”, ha lamentat.
Pintades als trens
Dalmau també ha agafat “el guant” al PP i ha dit que portaran una proposició de llei per augmentar les sancions per realitzar actes vandàlics que limitin “la capacitat de mobilitzar els trens”. Així, s’aplicaran sancions de fins a 90.000 euros per aquelles persones que fent pintades.
Els trens no passaran “per sobre” de l’aeroport
D’altra banda, el conseller amb funcions de president de la Generalitat també ha assegurat als Comuns que l’augment de les inversions en l’àmbit ferroviari no aniran en detriment de l’ampliació de l’aeroport de Barcelona-El Prat.
“No vull tenir la mateixa situació que hem tingut amb el trànsit ferroviari amb el tràfic aeroportuari. La qüestió de l'ampliació de l'aeroport per nosaltres ho hem explicat moltes vegades. Forma part també d'una prioritat del país. No passarà per sobre dels trens”, ha assegurat.