RAMADERIA
Puja el preu del pollastre tot i els casos de grip aviària
Els focus detectats a Lleida ja estan controlats. UP demana suport per garantir el relleu generacional a les granges
Unió de Pagesos va valorar ahir positivament la marxa del sector avícola català durant l’any passat, en el qual “el preu, la producció i l’equilibri amb el producte” han acompanyat els bons resultats malgrat els brots de grip aviària, actualment controlats. En aquest sentit ho va destacar el responsable nacional d’Aviram de la Unió de Pagesos, Jordi Vilamajó, que va assenyalar que les granges i el departament d’Agricultura estan fent bé les coses.
En aquest sentit, el responsable d’UP va afirmar que els casos de grip aviària a Catalunya no han influït en el preu de l’ou, que s’ha encarit un 27%, sinó que l’increment es deu “al context europeu i fins i tot mundial”.
El preu del pollastre viu també ha augmentat, un 1 per cent en el cas del groc i un 3 per cent en el blanc, davant dels preus del 2024.
La grip aviària no és l’únic motiu de l’augment de preus: la forta demanda de producte agrícola, la falta d’oferta i els canvis en els hàbits de consum també hi han contribuït.
D’altra banda, l’organització agrària va demanar a les institucions un seguit d’ajuts per garantir el relleu generacional a les granges.
A més, Unió de Pagesos va denunciar que l’acord entre la UE i Mercosur, amb el qual “entren productes al mercat amb condicions diferents”, és “una estafa per al sector i per a la societat”.